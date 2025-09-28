[단독] 정보협박범 '킬린', 토목업체 유신 내부 데이터 공개

국내 기업을 대상으로 공격을 확대하고 있는 랜섬웨어 그룹 '킬린'이 건축·토목 중견기업 '유신'의 내부 데이터를 공개하고 나섰다. 이달 중순께 공격을 시도했는데, 유신 측에서 반응하지 않자 내부 데이터를 공개한 것으로 추정된다.

28일 본지 취재를 종합하면 보안 전문가가 킬린의 다크웹 사이트에 접근한 결과, 킬린은 지난 26일 9천500기가바이트(GB) 규모, 약 103만개의 파일이 포함된 내부 데이터를 공개했다.

킬린이 자신들의 다크웹 사이트에 9500GB 규모의 유신 내부 데이터를 공개했다.

보안업계에 따르면 킬린은 이달 중순께 유신을 대상으로 랜섬웨어 공격을 시도한 것으로 전해졌다. 이후 유신 업무에도 차질이 생겼으나 빠르게 복구한 것으로 전해졌다. 이처럼 유신이 킬린의 협상에 응하지 않고 신속히 대처하자 자신들의 다크웹에 데이터를 공개한 것으로 풀이된다.

킬린이 공개한 데이터에는 유신 협력사의 통장 사본 등 내부 데이터로 추정되는 서류의 캡처본이 담겨 있었다. 이 전문가에 따르면 일부 샘플 사진의 경우 이메일, 비밀번호 등 개인정보로 분류될 수 있는 데이터를 포함해 NAS(네트워크 기반 저장장치) 계정정보도 킬린이 확보한 것으로 전해졌다.

킬린이 공개한 유신 내부 데이터 샘플 이미지.

문제는 킬린이 탈취한 내부 데이터를 전체 다운로드할 수 있는 익명 네트워크 링크(.onion)도 함께 게시했다는 점이다. 이에 해커들 사이에서 유신의 내부 데이터가 더욱 확산될 우려가 나온다. 또 내부 데이터 공개를 통해 추가적인 취약점 등 공격 '통로'를 확보해 2차 랜섬웨어 공격도 우려된다.

킬린은 올해 SK그룹 뉴욕 오피스, 웰컴금융그룹 산하 대부업체 등 국내 기업을 대상으로 공격을 서슴지 않는 위협적인 랜섬웨어 그룹으로 알려져 있다. 특히 최근에는 전산업체를 공격해 해당 전산업체를 이용하는 것으로 추정되는 국내 자산운용사 20여곳의 내부 데이터를 탈취해 공개하기도 했다.

유신은 연매출 3400억원 규모의 토목 분야 선도 중견 기업이다.