대웅제약, AI 음성인식 솔루션 ‘젠노트’로 전공의 업무 부담 경감

대웅제약이 인공지능(AI) 음성인식 기반 의무기록 자동화 솔루션 ‘젠노트(GenNote)’로 전공의의 업무 부담을 경감시킬 것이라고 밝혔다.

보건복지부는 ‘전공의 수련환경 혁신지원사업’을 추진 중이다. ‘젠노트(GenNote)’는 지도전문의와 전공의, 병원을 위한 ‘AI 에이전트’라는 것이 회사의 설명이다. ‘AI 에이전트’란 의료진의 곁에서 기록을 대신하고 수련 이력을 데이터로 관리하는 지능형 보조자다.

그동안 수련 현장에서는 모든 지도와 평가 과정을 기록하고 보고해야 하는 행정 부담이 컸다. 젠노트는 의학용어가 포함된 의료진의 음성을 실시간으로 인식해 문서화하며, 진료 업무는 물론 교육·수련 과정에서 발생하는 모든 내용을 정리할 수 있다.

사진=대웅제약

활용성도 높다. 지도전문의가 회진을 돌거나 술기를 지도하며 전달하는 핵심 노하우와 피드백을 젠노트가 실시간으로 기록해 문서화하기 때문이다.

전공의 입장에서는 학습의 연속성을 확보할 수 있다는 점이 큰 장점으로 꼽힌다. 현장에서 즉석으로 오가는 지도전문의의 조언은 별도로 기록하지 않으면 휘발되기 쉽다. 이를 체계적인 데이터로 남겨 자산화할 수 있어서다. AI가 생성한 기록 초안은 전자 포트폴리오(E-portfolio)에 즉시 활용 가능해, 전공의가 수련 과정을 복기하고 스스로 역량을 점검하는 데 도움을 준다.

지도전문의에는 1인당 연간 최대 9,600만 원의 국가 수당이 지원된다. 이 때문에 철저한 사후 관리가 요구된다. 젠노트의실시간 로그와 기록은 수당 지급의 투명성을 입증하는 근거가 된다. 특히 수련 현장에서의 기록 누락이나 형식적인 입력을 AI가 보완해 정부 평가나 감사에서 발생할 수 있는 리스크도 사전에 방지할 수 있다.

이창재 대표는 “디지털 헬스케어 보급으로 수련병원이 국가 지원 예산을 더 투명하고 효율적으로 운용하도록 돕겠다”라며 “전공의들에게 양질의 교육 환경을 제공해 의료 서비스 전반의 질적 향상을 끌어내는 디지털 파트너가 될 것”이라고 밝혔다.