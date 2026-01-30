따로보던 초음파·광음향·형광 영상 통합…POSTECH, 국제학회서 '최우수논문상'

POSTECH이 최근 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 최대 광학·광전자학회인 'SPIE 포토닉스 웨스트(Photonics West) 2026’(‘Photonics Plus Ultrasound: Imaging and Sensing’ 컨퍼런스)에서 최우수 논문상을 수상했다. 이 상은 매년 세 팀에게만 주어진다.

‘SPIE 포토닉스 웨스트'는 국제광공학회(SPIE)가 주관하는 세계 최대 규모 광학·광전자 분야 학술대회다.

POSTECH 김철홍 교수와 박정우 박사, 오동현 박사(왼쪽부터)가 SPIE 포토닉스 웨스트 2026에서 기념촬영했다.(사진=POSTECH)

30일 POSTECH에 따르면, 전자전기공학과 김철홍 교수(교신저자)와 박정우(현 경북대 의생명융합공학과 조교수)·오동현· 유진희 박사(이상 공동 제1저자) 연구팀과 서울대학교 성형외과 명유진 교수 연구팀이 이 상을 수상했다.

논문은 투명 초음파 트랜스듀서 어레이(TUT-array) 기반 광·초음파 융합 영상 기술 연구 성과를 담았다.

이 기술은 초음파 영상, 광음향 영상, 형광 영상을 하나의 소형 검사 장비에 통합했다. 실제 수술 환경에서 여러 장비를 번갈아 사용할 필요 없이, 다양한 영상 정보를 실시간으로 동시에 확인할 수 있다.

연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈'에 게재됐다.

연구를 주도한 박정우 박사는 "임상 현장에서 즉시 활용 가능한 영상 가이드 플랫폼을 제시했다는 평가를 받았다"며 "연구실 수준의 기술 제안에 그치지 않고, 실제 임상 환경에서 바로 적용할 수 있는 실시간 영상 시스템을 구현했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

박 박사는 또 “향후 정밀 수술 영상 가이드와 차세대 광·초음파 융합 의료영상 기술로 확장해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.