POSTECH 김형섭 교수, 제56대 대한금속·재료학회장에 뽑혀

임기는 2026년 1년간..."산학연 협력 생태계 강화·국제교류 확대"

동정입력 :2025/10/23 15:34

김형섭 POSTECH 친환경소재대학원·신소재공학과 교수가 국내 금속·소재 분야를 대표하는 대한금속·재료학회 제56대 회장으로 선출됐다. 임기는 2026년 1월부터 1년간이다.

대한금속·재료학회는 2만 여 회원이 활동하는 국내 최대 규모 금속·소재 분야 학회다.

이번 회장 선거는 지난 10월 1일 공고 후 15일부터 17일까지 약 300명의 평의원을 대상으로 온라인 투표로 진행됐다. 개표 결과는 지난 17일 평의원회의에서 공개됐다.

251023-POSTECH 김형섭 교수. 내년부터 제56대 대한금속·재료학회장을 맡게 됐다.

김형섭 교수는 서울대 금속공학과에서 학사·석사·박사 학위를 취득한 뒤 충남대를 거쳐 POSTECH에서 산학협력단장과 연구처장을 역임했다.

한국과학기술한림원·한국공학한림원 정회원이자 인도공학한림원 해외회원으로 활동 중이다.

국제 학술지 '메탈 앤 머터리얼즈 인터내셔널(Metals and Materials International)' 편집장을 맡아 이를 세계 최고 수준의 Q1급으로 성장하는데 크게 기여했다.

김 교수는 "내년은 학회 창립 80주년을 맞는 역사적인 해"라며 "산·학·연 협력 생태계를 강화하고, 국제 교류를 확대해 차세대 연구자들이 함께 성장할 수 있는 학회를 만들겠다"라고 포부를 밝혔다.

