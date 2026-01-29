넥스쳐 '아이러브커피', 신규 테마·메뉴 업데이트

넥스쳐(대표 이대훈)는 카페 경영 시뮬레이션 게임 '아이러브커피'에 신규 테마 및 메뉴를 추가했다고 29일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 신규 인테리어 테마 '물망초 신전'이다. 연한 푸른 계열의 파스텔 톤을 포인트로 살린 감성적인 디자인을 전면에 내세웠다. 겨울의 고즈넉한 분위기와 물망초의 푸른 파스텔 계열 이미지가 조화롭게 어우러지는 것이 특징이다.

또 신규 테마 분위기에 어울리는 신규 메뉴 '물망초 크림소다'와 '젤리 연못 케이크' 등도 추가됐다. 두 메뉴는 물망초 신전이 강조하는 파스텔 푸른 콘셉트에 맞춰 구성됐다. 카페 운영 과정에서 수집과 제작의 재미 요소를 강화해 테마 플레이 몰입감을 높일 예정이라고 회사 측은 설명했다.

신규 주크박스도 추가됐다. 이를 통해 이용자는 게임 내에서 새롭게 추가된 BGM을 감상 가능하다.

이와 함께 특별 보상 '물망초 신전 괘종시계'를 획득할 수 있는 시즌 퀘스트가 진행 중이다.

기능 개선도 함께 이뤄진다. 다양한 음료와 사이드 메뉴를 손쉽게 찾을 수 있도록 메뉴 검색 기능이 새롭게 추가되고 스마트+ 머신의 색 변경 기능이 도입됐다.

넥스쳐 관계자는 "1월 겨울 분위기를 담은 물망초 신전 테마와 신규 메뉴로 카페를 꾸미는 즐거움을 한층 더했다"며 "신규 테마 기념 시즌 퀘스트와 함께 메뉴 검색, 머신 색 변경 등 편의 기능까지 준비한 만큼, 감성적인 카페 운영 재미를 풍성하게 즐기시길 바란다"고 전했다.