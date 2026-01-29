"새해 시즌 준비"…컴투스, '컴프야' 시리즈 타이틀 넘버링 변경

컴투스(대표 남재관)는 모바일 야구 게임 '컴투스프로야구' 시리즈 넘버링을 최신화했다고 29일 밝혔다.

우선 '컴투스프로야구2026'(이하 컴프야2026)은 한화 이글스 문동주를 3년 연속 공식 모델로 선정하고 타이틀 넘버링을 교체했다. 지난해 데뷔 첫 두 자릿수 승수를 기록한 문동주는 올 시즌에도 다양한 콘텐츠를 통해 팬과 만날 예정이다.

현재 컴프야2026은 지난 시즌 한화 이글스에서 맹활약하며 MVP로 선정된 코디 폰세를 비롯해 NC 다이노스 에릭 페디, 두산 베어스 아리엘 미란다 등 과거 선수 시그니처 카드가 추가됐다. 현역으로 활약 중인 김주원, 신민재, 안현민 등 인기 선수 시그니처 카드도 만나볼 수 있다.

'컴투스프로야구2026' 메인 타이틀 이미지. 사진=컴투스

이와 함께 스프링캠프 시작 및 국제대회를 기념한 다양한 이벤트도 진행중이다. 다음달 27일까지 '국제대회 기념 미션 챌린지' 이벤트에 참여하면 포인트와 아이템을 획득할 수 있고, 누적 포인트에 따라 '에픽 선수팩', '고급 고유능력 변경권' 등 고급 아이템이 지급도니다. 그 외에도 스프링 캠프 꾸러미, 2026 스프링캠프 등 행사가 열리고 있다.

'컴투스프로야구V26'(이하 컴프야V26)도 타이틀 이미지 및 로고 교체를 완료했다. 올해에도 삼성 라이온즈 구자욱과 KIA 타이거즈 김도영이 모델로 선정됐다.

새 시즌을 준비하기 위한 업데이트도 이뤄졌다. 게임 내 로비 화면이 새롭게 변경돼 입체감이 높아졌으며, 각 리그 플레이 및 일일 미션 수행 시 얻을 수 있는 아이템과 포인트를 전반적으로 강화됐다. 또 구속 제어, 부동심, 히든 카드 등 신규 메이저 스킬이 추가됐다.

그 외 신규 홈런 연출이 추가됐고, 타자 헬멧과 투수 모자의 리얼함을 극대화하는 등 다양한 개선점도 반영됐다. 아울러 컴투스는 다음달 28일 '컴프야V 페스타'를 통해 컴프야V26 이용자와 함께하는 자리도 가질 예정이다.