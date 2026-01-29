"새해 시즌 준비"…컴투스, '컴프야' 시리즈 타이틀 넘버링 변경

'컴프야2026' 문동주, '컴프야V26' 구자욱·김도영 등 공식 모델 선정

2026/01/29 18:15

컴투스(대표 남재관)는 모바일 야구 게임 '컴투스프로야구' 시리즈 넘버링을 최신화했다고 29일 밝혔다.

우선 '컴투스프로야구2026'(이하 컴프야2026)은 한화 이글스 문동주를 3년 연속 공식 모델로 선정하고 타이틀 넘버링을 교체했다. 지난해 데뷔 첫 두 자릿수 승수를 기록한 문동주는 올 시즌에도 다양한 콘텐츠를 통해 팬과 만날 예정이다.

현재 컴프야2026은 지난 시즌 한화 이글스에서 맹활약하며 MVP로 선정된 코디 폰세를 비롯해 NC 다이노스 에릭 페디, 두산 베어스 아리엘 미란다 등 과거 선수 시그니처 카드가 추가됐다. 현역으로 활약 중인 김주원, 신민재, 안현민 등 인기 선수 시그니처 카드도 만나볼 수 있다.

'컴투스프로야구2026' 메인 타이틀 이미지. 사진=컴투스

이와 함께 스프링캠프 시작 및 국제대회를 기념한 다양한 이벤트도 진행중이다. 다음달 27일까지 '국제대회 기념 미션 챌린지' 이벤트에 참여하면 포인트와 아이템을 획득할 수 있고, 누적 포인트에 따라 '에픽 선수팩', '고급 고유능력 변경권' 등 고급 아이템이 지급도니다. 그 외에도 스프링 캠프 꾸러미, 2026 스프링캠프 등 행사가 열리고 있다.

'컴투스프로야구V26'(이하 컴프야V26)도 타이틀 이미지 및 로고 교체를 완료했다. 올해에도 삼성 라이온즈 구자욱과 KIA 타이거즈 김도영이 모델로 선정됐다.

새 시즌을 준비하기 위한 업데이트도 이뤄졌다. 게임 내 로비 화면이 새롭게 변경돼 입체감이 높아졌으며, 각 리그 플레이 및 일일 미션 수행 시 얻을 수 있는 아이템과 포인트를 전반적으로 강화됐다. 또 구속 제어, 부동심, 히든 카드 등 신규 메이저 스킬이 추가됐다.

그 외 신규 홈런 연출이 추가됐고, 타자 헬멧과 투수 모자의 리얼함을 극대화하는 등 다양한 개선점도 반영됐다. 아울러 컴투스는 다음달 28일 '컴프야V 페스타'를 통해 컴프야V26 이용자와 함께하는 자리도 가질 예정이다.

