"국민연금이 환율 방어‧국내 증시 부양 동원?...우린 독립된 투자기관"

김성주 국민연금공단 이사장이 “국민연금은 독립성이 확보된 투자기관”이라며 환율 방어와 국내 증시에 국민연금이 부양되는 것 아니냐는 일각의 우려를 일축했다. 또 국민연금이 주주로써 이전보다 강화된 의결권을 행사하겠다는 점도 분명히 했다.

김 이사장은 29일 오전 신년 언론간담회에서 “‘국민연금이 환율 및 국내 증시를 책임져야 한다’라는 국민적 기대와 요구가 있다”라면서 “왜 국민 노후 자금인 국민연금이 환율에 대해 이래라저래라 하느냐는, 즉 독립성 논란이 벌어질 수 있다”라고 말했다.

이어 “국민연금 투자는 환율 등락과 무관치 않기 때문에 한국은행이나 정부 요청 때문이 아닌 자체 환 대응 전략으로 지침을 만들어서 운용해 오고 있다”라며 “국민연금이 환율 방어에 동원된다는 것은 오해”라고 설명했다.

김성주 국민연금공단 이사장 (사진=연금공단)

지난해 국민연금이 국내 주식 투자를 늘린 것과 관련해 김 이사장은 “유연한 투자”와 “독립된 의사 결정”을 들어 투자 전략임을 강조했다. 구체적인 수익률은 밝히지 않았지만, 국내 주식 성장의 영향으로 국민연금의 수익률은 글로벌 톱5 연기금보다 좋았다는 것이 김 이사장의 설명이다.

김 이사장은 “국민연금은 20% 가까이 국내 주식에 투자하고 있지만, 투자는 시장 여건에 따라 좌우된다”라며 “국내 시장이 좋으면 국내 시장 비중을 늘리고, 그게 어려우면 분산 투자로 가는 등 그때그때 시장 상황에 따라 판단한다”라고 밝혔다.

그는 “지난 10년간 해외 주식 수익이 압도적으로 높았지만, 작년 국내 주식 수익은 비교할 수 없을 만큼 컸다”라며 “국민연금기금운용위원회에서 자산 배분을 유연하게 하도록 자율권을 부여해 준 것이지, 이게 국내 증시 부양용은 아니다. 안정적이고 지속적인 수익을 만들어내는 것이 우리의 관심사”라고 강조했다.

그러면서 “2017년 이사장 취임 당시 삼성 합병 문제 이후라 취임 일성으로 ‘독립된 의사 결정’을 강조해 국민연금의 기금 운용은 누구의 간섭도 받지 않는다”라며 “정치화 논란은 기우로, 이런 주장이야말로 국민연금을 정치로 끌어들인다”라고 목소리를 높였다.

“오너 리스크 투자 손실 기업 좌시안해”...국민연금, 강화된 주주 의결권 예고

2018년 김성주 이사장은 ‘스튜어드십코드’를 도입했다. 그러자 재계와 정치권에서는 이른바 ‘연금사회주의’라며 맹공을 퍼부었다. 김 이사장은 7년 만에 국민연금에 복귀하며 ‘스튜어드십코드 시즌2’를 예고했다. 더 강화된 국민연금의 의결권 행사를 선언한 것이다.

김 이사장은 “우리보다 앞서 책임 투자를 시행했던 영국의 책임투자기관도 과거 연금사회주의 논란으로 어려움을 겪었다”라며 “장기 투자지인 국민연금이 투자한 나라와 기업의 성장을 바란다. 특정 기업의 리스크 때문에 손해를 보고 있다면 관여해야 하지만, 과거 국민연금은 침묵했다”라고 말했다.

이어 “스튜어드십코드 도입을 앞두고 땅콩 회항으로 대한항공이 주가가 떨어져 비공개 서안을 보냈지만, 반응이 없었고, 두 번째 (오너리스크로 주가가) 떨어졌을 때에도 공개서한을 보냈지만 달라지지 않았다”라며 “마지막으로 의결권 행사를 한 이후 한진의 주식은 수직으로 상승했다”라고 설명했다.

그러면서 “장기 투자자로써 투자 대상 기업의 리스크 없는 성장을 바란다. 이를 위해 모든 관여 전략을 해나갈 것”이라며 “스튜어드십코드 도입과 적용에 어떤 의구심도 가질 필요가 없다. 어떠한 정치적 의도도 없다”라고 단언했다.

그는 “그동안의 형식적인 책임투자, ESG, 스튜어드십코드를 모두 업그레이드할 것”이라며 “정치적 목적없이 장기 투자자로써 국민연금의 역할을 하겠다”라고 강조했다.