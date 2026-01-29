펄어비스, 2026년 채용연계형 봄 인턴십 모집

펄어비스는 2026년 채용연계형 봄 인턴십 모집을 시작했다고 29일 밝혔다.

모집 직무는 ▲엔지니어링 ▲아트(콘텐츠) ▲게임디자인(기획) ▲서비스디자인(웹 기획) 등 게임 개발 부문이다.

인턴십 참가자는 직무별 특성에 맞춰 프로젝트 참여 및 과제 수행을 통해 다양한 업무 경험을 쌓는다. 인턴십 종료 후에는 평가를 통해 정규직 전환 기회도 제공한다.

지원 대상은 기졸업자 및 졸업 예정자다. 지원서는 오늘부터 다음달 10일까지 펄어비스 채용 홈페이지를 통해 접수 가능하다. 직무별 상세 요건과 전형 일정은 채용 공고에서 확인할 수 있다.

펄어비스는 인턴십 운영을 비롯해 게임동아리 후원, 채용박람회 참가 등 다양한 활동을 통해 우수 게임 인재 확보에 지속적으로 나설 계획이다.