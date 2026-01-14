펄어비스 검은사막, 연금석 개편 업데이트

난이도 및 부담 완화...연금석 성장 총 6단계

게임입력 :2026/01/14 11:29

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

펄어비스는 ‘검은사막’ 연금석 개편 업데이트를 실시했다고 14일 밝혔다. 

‘연금석’은 검은사막 모험가들이 즐기는 콘텐츠에 따라 바꿔가며 캐릭터의 능력을 극대화해주는 아이템이다. 개편을 통해 연금석 콘텐츠에 대한 난이도 및 부담을 완화해 모험가들이 보다 쉽게 즐길 수 있도록 개편했다.

연금석의 종류와 등급을 간소화했다. 기존 ‘거친’, ‘다듬어진’ 이름을 가진 연금석을 삭제하고 아이템 등급을 노란색 등급으로 통합했다. 연금석 성장 단계는 ‘불완전한’부터 ‘빛나는’까지 총 6단계다.

검은사막 메인 이미지.

연금석 연마와 성장 기능도 하나의 탭으로 통합해 보다 쉽게 연금석 성장이 가능해졌다. 연금석 성장 실패 시 단계 하락이나 아이템 파괴가 발생하지 않도록 개선해 부담을 줄였다. 연금석에도 ‘고대의 모루’ 시스템을 적용해, 각 단계에서 ‘아그리스의 정수’가 최대치에 도달하면 확정 강화를 진행할 수 있다.

새로운 연금석 제작식도 추가했다. 모험가는 ‘미약한 창공의 정수’와 ‘충만한 창공의 정수’ 2종으로 ‘영롱한 파고의 연금석’을 제작할 수 있으며, 연금 시 ‘영롱한 벨의 심장‘을 획득할 수 있다. 함께 사용하는 재료에 따라 다양한 연금석 제작이 가능하다.

사냥터 콘텐츠도 확장했다. 모험가는 ‘미루목 유적지’와 ‘가이핀라시아 사원(지상)’에서 ‘데키아의 등불’을 사용해 파티 사냥을 즐길 수 있다. ‘데키아의 등불’은 기존보다 강력한 몬스터를 소환하는 아이템으로, ‘가이핀라시아 사원(지상)’에서는 공격력 370 이상, 방어력 440 이상을 요구하는 몬스터가 등장한다. 몬스터 처치 시 ▲데키아의 유물 ▲데보레카 허리띠 등을 전리품으로 획득할 수 있다.

오는 15일부터 28일까지 월드 우두머리 ‘벨’과 ‘가모스’ 처치 시 보상 꾸러미를 1개 추가 지급하는 이벤트를 진행한다. 다음 달 10일까지 접속일에 따라 ▲밸류 패키지 ▲초월한 망치 선택 상자 ▲크론석 등을 제공하는 ‘새해 맞이 스페셜 접속 보상’ 이벤트도 마련했다.

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
펄어비스 검은사막 PC게임

