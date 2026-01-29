스파크랩, 고객 상담 AI 에이전트 공급·운영사 ‘팀카이’에 시드 투자

글로벌 액셀러레이터 스파크랩(대표 김유진)이 고객 상담 AI 에이전트 공급·운영사 팀카이에 시드 투자했다고 29일 밝혔다. 이번 투자에는 뮤렉스파트너스도 함께 참여했다.

팀카이는 여행 플랫폼 마이리얼트립에서 최고운영책임자를 역임한 김도아 대표가 10년간 항공·숙박·투어 등 상담 난이도가 높은 여행 분야 고객센터를 총괄하며 쌓은 운영 역량과 이해도를 기반으로 2024년 설립한 기업이다.

팀카이는 상담사 업무 전반을 직접 처리하는 AI 에이전트 기술을 주력으로 고객사에 도입 컨설팅부터 ▲내부 시스템과 직접 연동에 따른 AI 에이전트 구현 ▲고객센터 풀아웃소싱 등 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

현재 팀카이는 여행, 이커머스, 소비재 등 다양한 분야에서 고객사를 확보, 설립 1년 만에 연간 반복 매출(ARR) 1억원에 육박할 정도로 빠르게 성장하고 있다.

스파크랩은 업무 완결 처리율 60% 이상, 잘못된 정보 생성률 0% 수렴 등 팀카이가 보유한 AI 기술력이 글로벌 AI 에이전트 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 평가해 이번 투자를 결정했다. 또 스파크랩의 추천을 통해 팀카이는 중소벤처기업부 기술 창업 지원 프로그램인 팁스(TIPS)에도 선정됐다.

팀카이는 이번 투자를 토대로 기술 고도화를 위한 연구 개발을 추진, AI 에이전트의 응대율을 높이고 신규 고객사 확보에 본격 나설 계획이다.

김도아 팀카이 대표는 “AI 에이전트 도입을 통해 비약적인 비용 감축이 가능해지면서 고객 상담 아웃소싱의 패러다임이 바뀌고 있다”며 “10년간의 경험을 살려 AI가 상담 업무를 전담할 수 있는 환경을 고객사에 제공하고 상담의 결과물을 책임지는 AI 혁신 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.

김유진 스파크랩 대표는 "팀카이는 실제 고객 상담 현장의 문제를 정확히 이해하고 이를 구조적으로 풀어낸 팀"이라며 "AI 컨택센터를 비용 중심 조직이 아닌 고객 경험과 운영 효율을 동시에 높이는 핵심 조직으로 전환할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.