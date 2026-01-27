스파크랩, 피에로컴퍼니에 투자...씨엔티테크도 참여

스파크랩(대표 김유진)이 IT 기기 구독 및 재유통 서비스 운영사 피에로컴퍼니에 투자했다고 27일 밝혔다. 이번 투자에는 씨엔티테크가 공동으로 참여했다.

피에로컴퍼니는 누적 1만여대 이상의 IT 기기를 기반으로 ▲구독형 서비스 '폰고' ▲회수·재유통 서비스 '리고' 등을 운영한다. 합리적인 가격의 대여부터 방치된 IT 자산 매입·정산 서비스로 고객사의 수익화를 실현해주는 것이 특징이다. 현재 국내 주요 기업부터 스타트업까지 다양한 고객사에서 이용 중에 있다.

특히 피에로컴퍼니는 회수한 IT 기기 중 검증된 제품을 거래 가능한 자산으로 전환해 신흥국 및 개발도상국 등 필요한 수요처로 재배치하는 ‘리고 트레이드’를 통해 글로벌 유통 채널도 구축했다.

이번 투자를 계기로 피에로컴퍼니는 트레이드 인프라 고도화에 나서 플랫폼 형태로 제공하고 유휴 IT 자산 처분을 원하는 국내 기업을 신규 고객사로 유치할 방침이다. 또 스파크랩과 협력으로 글로벌 시장 진출에도 본격 나설 계획이다.

김유진 스파크랩 대표는 "순환경제의 실현이 국가적 과제로 부상할 정도로 중요해진만큼 IT 기기의 생애주기별로 적재적소의 활용처를 찾아 가치화 하는 피에로컴퍼니가 글로벌 재유통 시장에서 경쟁력을 가질 것으로 판단해 투자를 결정했다"고 말했다.

박민진 피에로컴퍼니 대표는 "IT 기기 자산이 전 세계적으로 선순환되는 새로운 구조를 구축하는 것이 목표”라면서 "리고 트레이드를 단계적으로 확장시켜 새로운 성장 동력으로 만들고 글로벌 성과를 창출할 것"이라고 밝혔다.