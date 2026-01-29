한국카처, '2026 코리아빌드위크' 참가

한국카처는 오는 2월 4일부터 7일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 '2026 코리아빌드위크'에 메인 스폰서로 참가한다고 29일 밝혔다.

한국카처는 킨텍스 1전시장 1홀 D-10에 대규모 부스를 마련했다. 자율주행 청소로봇 '키라 CV 50', 유니버셜 배터리 플랫폼 6종, 초저소음 헤파 솔루션 등 스마트 클리닝 제품을 소개한다.

한국카처 부스에서는 자율주행 건식청소로봇 '키라 CV 50' 작동 모습을 확인할 수 있다. 키라 CV 50은 라이다 센서와 3D 센싱 기술을 기반으로 360도 환경을 실시간 인식한다. 국제 안전 규격 IEC 63327 인증을 획득했다.

한국카처, 국내 최대 건축박람회 '2026 코리아빌드위크' 참가 (사진=한국카처)

시간당 최대 525㎡ 바닥을 청소할 수 있다. 배터리 2개 장착 시 최대 210분까지 연속 가동이 가능하다. 방문객들은 로봇이 장애물을 인식하고 회피하는 과정, 청소 경로를 자동으로 계산하는 기능 등을 직접 확인할 수 있다.

하나의 36V 배터리로 6종 청소 장비를 호환해 사용할 수 있는 유니버셜 배터리 플랫폼 제품도 전시된다. 무선송풍기, 초경량 백팩형 진공청소기, 카펫진공청소기, 업라이트형 습식청소기, 건식 바닥청소기, 카펫청소기 등 전 라인업을 체험할 수 있다.

52dB(A) 초저소음 설계와 헤파14 필터를 탑재한 'T 15/1 Adv 헤파'도 전시한다. 이 밖에도 인테리어 및 목공 현장에 특화된 건습식 진공청소기 겸 집진기, 고압세척기, 가든 클리닝 제품 등을 선보인다.

한국카처는 전시 기간 동안 방문객을 위한 제품 체험 프로그램과 프로모션을 진행할 예정이다. 현장에서 제품을 직접 사용해보고 담당자에게 현장 환경에 맞는 클리닝 솔루션에 대한 상담을 받을 수 있다.

한국카처 관계자는 "코리아빌드위크는 건설·건축·인테리어 업계 관계자들이 한 자리에 모이는 국내 최대 전시회인 만큼 카처 스마트 클리닝 솔루션을 직접 경험할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.