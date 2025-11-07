"청소 노동자에 감사"…한국카처 '땡큐 클리너 데이' 성료

청소장비 전문기업 한국카처는 청소 근로자들의 헌신에 감사를 전하는 글로벌 사회공헌 캠페인 '땡큐 클리너 데이(TYCD)'를 성공적으로 마무리했다고 7일 밝혔다.

한국카처 임직원들은 기업, 병원, 연구기관, 공공시설, 주거단지 등 다양한 현장을 방문해 청소 근로자들에게 고급 텀블러 및 타올, 감사 카드로 구성된 TYCD 기프트 키트를 전달했다.

한국카처가 글로벌 사회공헌 캠페인 '땡큐 클리너 데이(TYCD)'를 진행했다. (사진=한국카처)

방역과 위생 관리에 더욱 힘쓸 수 있도록 추첨을 통해 스팀청소기 'SC 2 디럭스 이지픽스'도 증정했다. 이와 함께 인스타그램 인플루언서와 협업해 TYCD 취지를 알리는 콘텐츠를 선보였다.

TYCD는 2015년 뉴질랜드 빌딩서비스협회(BSCNZ)와 협력해 시작된 글로벌 사회공헌 캠페인이다. 올해로 11회째, 한국에서는 5회째를 맞았다.

한국카처 관계자는 "청소의 가치를 사회 전반에 확산하고, 앞으로도 사람과 환경을 위한 선한 영향력을 이어가겠다"고 말했다.