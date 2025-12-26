한국카처, 건식청소로봇 '키라 CV50' 출시

청소장비 전문기업 한국카처는 자율주행 건식청소로봇 '키라 CV50'을 내달 국내 출시한다고 26일 밝혔다.

키라 CV50은 라이다, ToF 센서 등을 통합한 고성능 센싱 시스템을 통해 주변을 360°로 인지하며, 공간을 스스로 맵핑하고 사람과 장애물을 회피해 주행한다.

한국카처 자율주행 건식청소로봇 '키라 CV50' (사진=한국카처)

350mm 청소폭과 최대 193kPa 흡입력으로 바닥 먼지와 잔해물을 흡입하며, 57dB(A) 저소음 설계를 갖췄다. HEPA 필터를 적용해 미세먼지 관리도 가능하다.

카처 36V 유니버셜 배터리 플랫폼을 적용해 동일 제품군과 호환되며, 배터리 2개를 동시에 장착해 하나는 예비 전원으로 활용할 수 있다.

전용 앱을 통한 원격 관리 기능을 제공해 청소 경로와 상태를 실시간으로 확인할 수 있다. 현장에 상주하지 않아도 효율적인 운영이 가능하다.

한국카처 관계자는 "키라 CV50은 반복적이고 인력 소모가 큰 청소 업무를 자동화해 현장 운영의 효율성을 높이기 위해 개발된 제품"이라고 말했다.