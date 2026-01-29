포스코홀딩스 "HMM 인수, 예비 검토 후 진전 없다"

포스코홀딩스가 국내 최대 해운사 HMM 인수 관련해 진전된 내용이 없다고 밝혔다.

포스코홀딩스는 29일 열린 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 HMM 인수 관련 진행 상황을 묻는 질문에 "지난해 예비 검토를 진행 중이라고 밝힌 것 외에 진전된 내용이 전혀 없다"고 답했다.

업계에 따르면 포스코그룹은 지난해 HMM 인수를 검토하기 위해 자문단을 구성한 것으로 알려졌다. 하지만 포스코그룹은 올해만 11조원이 넘는 설비투자(CAPEX)가 예상되는 상황이기 때문에 HMM 인수가 자칫 재무 구조에 악영향을 미칠 것이란 우려도 있다. HMM 인수 대금은 최대 10조원까지 거론되는 상황이다.