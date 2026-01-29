현대차, 최대 실적에도 영업이익 19.5% 급감…美 관세부담 4.1조원

현대자동차가 창사 이래 미국에서 연간 도매 판매 100만대를 처음으로 돌파하고 매출도 역대 최대치를 기록했다. 다만 영업이익은 대미 수출 관세 부담과 인센티브 증가 등으로 큰 폭으로 감소했다.

현대자동차는 29일 경영실적 컨퍼런스콜을 실시하고 2025년 연간 실적이 IFRS 연결 기준 ▲도매 판매 413만8천389대 ▲매출액 186조2천545억원 ▲영업이익 11조4천679억원 ▲경상이익 13조8천419억원 ▲당기순이익 10조3천648억원(비지배지분 포함)을 기록했다고 발표했다.

이는 전년 대비 매출이 6.3% 증가했지만, 영업이익은 19.5%, 순이익은 21.7% 감소한 수치다. 영업이익률은 6.2%로 전년 대비 1.9%포인트(p) 하락했다.

다만 현대차는 미국 관세 영향 등 비우호적인 산업 환경에도 불구하고 지난해 9월 발표한 전년 대비 연간 매출액 성장률은 5.0~6.0%, 영업이익률 6.0~7.0%의 '2025년 연결 기준 연간 가이던스'를 달성했다.

HMGMA에서 생산된 아이오닉 9을 작업자가 최종 점검하는 모습

현대차는 작년 글로벌 시장에서 총 413만8천389대(국내 71만2천954대, 해외 342만5천435대)를 판매했다. 이는 전년 동기와 비교해 0.1% 감소한 규모다. 친환경차의 경우 전기차 27만5천669대, 하이브리드차 63만4천990대를 포함해 전년 대비 27.0% 증가한 96만1천812대를 판매했다.

해외 시장에서는 전년 대비 0.3% 감소한 342만5천435대를 판매했지만 미국 시장의 경우, 다변화된 스포츠유틸리티차(SUV) 라인업과 하이브리드(HEV) 판매 호조 영향으로 전년 대비 1.9% 증가한 100만6천613대를 판매했다. 현대차는 창사 이래 처음으로 미국에서 연간 도매 판매 100만대를 돌파했다.

현대차의 2025년 글로벌 시장 친환경차 판매는 하이브리드차 라인업 강화와 북미 지역 SUV 하이브리드 판매 확대 영향으로 전년 대비 27.0% 증가한 96만1천812대를 기록했다. 하이브리드차는 63만4천990대, 전기차는 27만5천669대를 판매했다.

현대차는 올해 글로벌 주요 시장의 성장률 둔화, 신흥 시장에서의 경쟁 심화, 거시 경제 불확실성 확대 등 예측하기 어려운 경영환경이 지속될 것으로 전망하고 있다.

현대차는 이러한 환경을 극복하기 위해 대내외 복합적인 경영 리스크에 대한 냉철한 분석과 근원적인 미래 경쟁력 확보를 위한 치밀한 내부 진단 및 과감한 혁신으로 지속적인 성장 모멘텀을 마련해 나갈 계획이다.

정의선 현대자동차그룹 회장 (사진=현대자동차그룹)

현대차는 2026년 연결 기준 연간 가이던스를 제공하고 투자계획도 발표했다. 현대차는 가이던스에서 2026년 연간 도매판매 목표를 415만8천300대로 설정했다. 또한, 전년 대비 연결 매출액 성장률 목표는 1.0~2.0%로, 연결 부문 영업이익률 목표는 6.3%~7.3%로 세웠다.

2026년 주요 투자계획에 대해서는 HEV, 주행거리연장형전기차(EREV) 등을 포함한 친환경차 제품 개발과 SDV 전환을 위한 자율주행, AI 핵심기술 투자 등 ▲R&D 투자 7조4천억원 ▲설비투자(CAPEX) 9조 ▲전략투자 1조4천억원 등 총 17조8천억원을 투자할 계획이라고 밝혔다.

현대차는 주주환원 정책에 의거해 2025년 기말 배당금을 주당 2천500원으로 결정했다. 이는 2025년 연결 기준 지배주주귀속순이익이 전년 대비 24.6% 감소했음에도, 주주환원정책 상 연간 주당 최소 배당금 1만원을 보장하기 위함이다. 연간 배당은 1~3분기 배당 합계 7천500원을 포함, 주당 1만원으로 책정했다.

현대차 관계자는 "2025년은 글로벌 수요 둔화, 주요 지역 경쟁 심화, 중국 업체들의 해외 진출에 따른 가격 경쟁 심화, 그리고 관세 등 불확실한 대외 환경으로 어려운 한 해였다"며 "하지만 지속적인 믹스 개선 노력, 다양한 파워트레인을 통한 판매 전략의 유연성 등을 통해 매출액은 가이던스보다 높은 성장률을 달성했으며 영업이익률은 가이던스에 부합한 수익률을 기록했다"고 밝혔다.

이어 "2025년 연결 기준 지배주주귀속순이익이 전년 대비 약 25% 감소하였음에도 주주분들과의 약속을 지키기 위해 기말 배당을 시행했다"며 "향후 어려운 경영 환경 변화 속에서도 지속 성장과 주주가치 제고를 위한 노력을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 현대차는 2025년 4분기 실적 ▲도매 판매 103만3천43대 ▲매출액 46조8천386억원(자동차 36조5천903억원, 금융 및 기타 10조2천482억원) ▲영업이익 1조6천954억원 ▲경상이익 1조6천660억원 ▲당기순이익 1조1천840억원(비지배지분 포함)을 기록했다.

현대차의 2025년 4분기(10~12월) 매출액은 HEV, 제네시스 브랜드를 포함한 고부가가치 차종 중심 판매 확대에 따른 평균판매단가(ASP) 개선 및 우호적 환율 효과를 바탕으로 전년 동기 대비 0.5% 증가했다. 4분기 판매는 전년 동기와 비교해 3.1% 감소했다.

다만 영업이익률은 컨틴전시 시행 불구 미국 관세, 글로벌 인센티브 증가, 물량 감소 영향, 일회성 비용 발생 등으로 3.6%를 기록했다.