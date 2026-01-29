현대차, 작년 영업익 11.5조원 19.5%↓…매출 186조원 6.3%↑

현대자동차가 연결 기준 지난 한 해동안 매출이 186조2천545억원으로 전년 대비 6.3% 증가했다고 29일 공시했다. 영업이익은 11조4천678억원으로 19.5% 감소했고, 순이익은 10조3천648억원으로 21.7% 줄었다.

지난해 4분기 매출은 46조8천386억원으로 전년 동기 대비 0.5% 증가했다. 반면 영업이익은 1조6천954억원으로 39.9% 감소했고, 순이익은 1조1천840억원으로 52.1% 줄었다.

현대차·기아 양재사옥

한편 현대차는 2026년 경영계획으로 판매 목표를 416만대로 제시했으며, 연결 기준 매출액 성장률은 전년 대비 1.0~2.0%, 영업이익률 목표는 6.3~7.3% 수준으로 설정했다. 또한 올해 투자계획은 총 17.8조원 규모다.