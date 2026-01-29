레벨 인피니트, '승리의 여신: 니케' 밸런타인데이 맞이 업데이트

레벨 인피니트는 시프트업이 개발한 미소녀 건슈팅 RPG ‘승리의 여신: 니케’에 밸런타인데이를 맞아 신규 메이드 니케 ‘벨벳’을 추가했다고 29일 밝혔다.

새롭게 등장하는 ‘벨벳’은 전직 특수 요원 출신 메이드로 메이드 포 유 스쿼드 소속의 SSR 지원형 니케다.

전장에서 탄환을 소모해 아군의 공격 능력을 강화시킬 뿐만 아니라, 버스트 스킬 사용 시 높은 공격력을 자랑한다.

또한 스토리 이벤트 ‘FATAL MAID’에서는 메이드 포 유의 일원이 됐지만 메이드 카페에 쉽사리 녹아들지 못하는 ‘벨벳’의 이야기와 메이드 카페를 노리는 어둠의 세력에 맞서 펼쳐지는 코코아의 비밀 작전을 만나볼 수 있다.

레벨인피니트, 승리의 여신 니케 밸런타인데이 맞이 업데이트 실시.

아카이브에는 작년 밸런타인데이에 메이드가 되어 나타난 마스트와 이노센트의 스토리 이벤트 ‘ROMANTIC VALENTINE’이 추가되며, 함께 선보였던 미니 게임 ‘PIRATE CAFE’가 아케이드 내 상시 개방된다.

이와 함께 마음을 훔치는 괴도 바니 콘셉트의 신규 코스튬 ‘벨벳 - 센슈얼 래빗’이 추가되며, 다음 달 Mission Pass를 통해 획득할 수 있다.

캐시 상점에서는 ‘신 - 백스트리트 드림’, ‘트로니 - 스위트 스텝’, ‘시그널 - 드라마틱 초코’, ‘드레이크 - 메이드 포 빌런’ 등 한정 코스튬 4종이 재판매된다.

이 밖에 다음 달 11일까지 7 Days Login 이벤트 ‘MAID CAFE STAMP’를 실시, 7일 동안 누적 로그인 시 모집 티켓, 육성 재료 등 풍성한 보상을 수령할 수 있다.