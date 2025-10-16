레벨인피니트 '승리의 여신: 니케', 신규 SSR 캐릭터 추가...신규 스토리 이벤트 실시

레벨 인피니트는 시프트업이 개발한 건슈팅 RPG ‘승리의 여신: 니케’에 SSR 캐릭터 ‘델타 : 닌자 시프’를 추가하고 신규 스토리 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

어둠 속에서 움직이는 정의의 괴도 닌자 ‘델타 : 닌자 시프’는 아군 내 방어형 니케 유무에 따라 전투 방식이 달라진다.

그녀는 아군의 분배 대미지 공격을 강화하고, 버스트 스킬 사용 시 아군의 공격력 및 자신의 생존 능력을 끌어올린다.

승리의 여신 니케 신규 SSR 캐릭터 델타 닌자 시프 등장.

스토리 이벤트 ‘GO! NINJA THIEF!’에서는 정의 괴도단에 수습으로 들어간 델타가 정식 괴도로 활동하기 위해 팬텀, 퀀시, 미란다의 테스트를 수행하는 이야기가 펼쳐진다.

또한 지난 2.5주년 당시 선보였던 리틀 머메이드의 감동적인 스토리 이벤트 ‘UNBREAKABLE SPHERE’가 아카이브에 추가된다.

이와 함께 사이드 스토리 ‘EDEN SPEAR’가 개방된다. 인헤르트 스쿼드는 도로시의 연락을 받고 찾아간 곳에서 니힐리스타를 발견하게 되고, 그녀가 알고 있는 정보를 알아내기 위해 고민하는 요한과 세실의 이야기를 만나볼 수 있다.

관련기사

아울러 오는 12월 4일까지 게임에 접속만 해도, 2025년 니케 인기투표 1위를 차지한 ‘라피 : 레드 후드’의 신규 한정 코스튬 ‘체리시드 레드’와 테마곡 ‘Yes, My Commander!’를 비롯해, 인기투표 톱5를 달성한 ‘라피 : 레드 후드’, ‘신데렐라’, ‘크라운’, ‘도로시’, ‘홍련’의 한정 프레임을 모두 획득할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

이밖에 미란다의 코스튬 ‘씨프 오브 저스티스’가 오는 29일까지 기간 한정 재등장하며, 루키 아레나와 스페셜 아레나의 그룹이 주기적으로 재정렬된다.