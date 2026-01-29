KF-21 AESA레이다 공대지·공대해 성능 검증…ADD, 체계통합 착수

국방과학연구소(ADD)가 ‘한국형전투기의 눈’이라 불리는 AESA(능동전자주사배열) 레이다의 공대지·공대해 모드 성능 검증에 착수했다.

29일 ADD는 대전 본소에서 방위사업청을 비롯한 국방부, 합동참모본부, 공군, 국방기술품질원, 한화시스템, 한국항공우주산업(KAI) 등 관련 기관 및 방위산업체 관계자들이 참석한 가운데 ‘KF-21 추가무장시험 AESA 레이다 개발 및 체계통합’ 사업 착수회의를 개최했다.

ADD가 오는 2028년까지 KF-21에 통합할 AESA 레이더. 29일 공대지 및 공대해 모드 시험 평가에 착수했다.(사진=ADD)

‘KF-21 추가무장시험 AESA 레이다 개발 및 체계통합’ 사업은 오는 2028년 12월까지 3년간 한화시스템, 항공우주산업 등과 함께 KF-21 전투기에 탑재되는 레이다가 공중뿐 아니라 지상과 해상 표적까지 탐지·추적할 수 있도록 기능과 성능을 검증하고 시험평가를 수행하는 사업이다. 이 사업을 통해 ADD는 공대공·공대지 모드 동시 운용 성능도 검증할 예정이다.

AESA 레이다(Active Electronically Scanned Array Radar)는 기계식 레이다와 달리 안테나를 움직이지 않고 송수신 모듈을 전자적으로 제어, 다수 표적을 실시간으로 탐지, 추적하는 전투기 핵심 장비다.

2028년 12월까지 공대지·공대해 모드 시험평가가 완료되면, KF-21은 공중·지상·해상에서 모든 표적을 탐지·추적하는 전천후 다목적 임무 수행이 가능해진다.

한편, 공대공 모드는 지난 2016년부터 10년간 개발과 시험평가를 거쳐 성능을 입증했다. 올해 하반기에는 KF-21에 탑재, 전력화될 예정이다.

회의를 주관한 ADD 정성태 수석연구원은 “이번 사업을 통해 KF-21 AESA 레이다의 전반적인 모드에 대한 운용능력을 확보, 미래전장에서 KF-21의 작전수행능력을 획기적으로 향상시킬 계획”이라며, “국내개발 장비의 독자적인 성능개량 및 자체 무장장착능력 확보에 기여하고, 방산수출 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 말했다.