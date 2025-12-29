'올해의 ADD'상에 김승환 수석… 탄도 미사일 전문가

김승환 국방과학연구소(ADD) 수석연구원이 '올해의 ADD인 상’ 제24회 수상자로 선정됐다. 김 수석은 현무 등 탄도미사일 체계설계 및 유도조종기법 전문가다.

29일 ADD에 따르면 김 수석은 한국형 3축 체계 중 킬체인 및 대량응징보복 체계 구축에 공헌했다.

3축 체계는 ▲KAMD(미사일방어체계) ▲킬체인 ▲대량응징보복체계를 말한다.

김승환 ADD 수석연구원.

김 수석은 1991년 ADD 입소 후 34년 동안 탄도미사일 연구 개발에 참여했다. 2022년부터 약 2년간 미사일 연구원장을 지내며, 개발 업무를 총괄했다.

ADD 측은 "김 수석이 독자 기술로 탄도미사일을 개발해 자주국방 임무를 완수하는 데 중요한 역할을 수행했다"고 평가했다.

김 수석은 지난 34년간 연구보고서, 논문, 특허 등을 140건 이상 보유했다.