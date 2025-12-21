美 육군, 괌→중국 20분만에 타격 ‘다크 이글’ 공개

최대 사거리 약 3천500㎞...마하 5 극초음속으로 가속

미국 육군이 개발 중인 장거리 극초음속 미사일(LRHW) ‘다크 이글’의 세부 정보가 공개되며 관심을 모으고 있다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

보도에 따르면, 피트 헤그세스 국방장관은 최근 앨라배마주에 위치한 레드스톤 병참기지를 방문했으며, 이 자리에서 육군 관계자들로부터 다크 이글의 사거리와 역할에 대한 브리핑을 받았다. 헤그세스 장관은 이날 레드스톤 병참기지가 미국 우주사령부의 새로운 본부가 될 것이라고 밝히기도 했다.

사거리 약 3천500㎞의 극초음속 미사일

다크 이글은 트레일러에서 발사되는 지상 기반 ‘부스트-글라이드’(boost-glide) 방식의 극초음속 무기다.

썬더볼트 스트라이크 작전 중 케이프 커내버럴 우주군 기지에 있던 다크이의 모습 (사진= 미 육군)

발사 직후 부스터가 글라이드체를 상공으로 밀어 올린 후 분리되며 글라이드체는 마하 5의 극초음속으로 가속된다. 이후 목표물 근처에서 강하와 회피기동을 수행한 뒤 타격하는 방식이다. 이 무기는 고속 비행, 높은 기동성, 저고도 비행 궤적을 통해 첨단 공중·미사일 방어 체계의 탐지와 요격을 어렵게 하도록 설계됐다.

미군 육군 프란시스코 로자노 중장은 브리핑에서 다크 이글의 사거리가 약 3,500㎞에 달한다고 밝혔다. 그는 다크 이글이 괌에서 발사될 경우 중국 본토, 서유럽에서 발사하면 모스크바, 걸프 지역에서 발사하면 테헤란까지 타격할 수 있다고 설명했다.

전통적인 탄도 미사일(제일 위)과 극초음속 부스트-글라이드 무기, 준탄도 미사일, 극초음속 순항미사일(제일 아래)의 비행 궤적을 비교한 그림 (이미지=미 회계감사원(GAO)

이는 앞서 미국 국방부가 공개한 다크 이글의 사거리 2천775㎞보다 증가한 수치다. 해당 매체는 이런 사거리 증가가 설계 및 시험 결과 변화에 따른 것인지, 이전 수치가 의도적으로 낮게 공개된 것인지는 확실치 않다고 전했다.

괌에서 중국까지 20분 만에 타격

미국 육군은 1년 전 트레일러형 발사대에서 다크 이글 극초음속 미사일 시험 발사를 성공한 바 있다. (사진=미 육군)

또 다른 군 관계자는 헤그세스 장관에게 다크 이글의 탄투 중량이 약 13.6kg 미만으로 비교적 작지만, 파괴력은 극초음속으로 비행하는 글라이드체가 만들어내는 막대한 운동 에너지에 의존한다고 설명했다. 군사 분석가들 역시 초음속 부스트-글라이드형 무기가 작은 탄두를 장착하더라도 순수한 충격력만으로 상당한 피해를 입힐 수 있다고 지적해왔다.

해당 관계자는 다크 이글이 최대 사거리에 20분 이내로 도달할 수 있다며, 방어 체계가 견고하거나 빠르게 이동하는 표적을 타격하는 데 특히 효과적일 것이라고 강조했다.

다크 이글은 미군 최전선에 배치될 최초의 극초음속 무기가 될 예정이다. 한편 미국 해군도 수상함과 잠수함에서 발사 가능한 유사한 무기인 IR-CPS 극초음 미사일을 개발 중이다.

작년 미국 국방부 담당자들이 이 무기에 대해 의문을 제기했다는 보도가 나온 이후, 다크 이글의 살상력에 대한 관심이 특히 높아졌다. 하지만, 이번에 세부 정보가 공개되면서 다크 이글이 실전 배치 단계에 가까워지고 있으며, 미군 역시 여전히 이 공격 옵션에 대해 신뢰를 유지하고 있는 것으로 보인다고 인터레스팅엔지니어링은 분석했다.

