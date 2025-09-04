"전 세계 어디든 타격 가능"…中 열병식서 핵 미사일 공개

중국이 3일 전승절 열병식에서 전 세계를 사정권에 두는 핵 탑재 미사일 ‘둥펑(東風) DF-5C’를 공개했다고 중국 관영 환구시보, 인터레스팅엔지니어링 등 외신들이 보도했다.

이번 열병식에서는 중국 최신 무기들이 대거 전시됐으며, 그 중에서도 DF-5C가 특히 눈길을 끌었다. DF-5B 대륙간탄도미사일(ICBM)의 개량형으로 추정되는 DF-5C는 액체연료를 사용하는 대륙간 전략핵미사일로, 사거리가 약 2만km에 달해 지구 전역을 타격 범위에 포함시킬 수 있는 것으로 알려졌다.

중국이 전승절 열병식에서 대륙간 핵미사일 DF-5C를 처음으로 공개했다. (사진=중국 CCTV 스크린샷)

중국 미사일 기술·핵 전문가 양청쥔 교수는 이 미사일의 특징으로 미사일 본체를 세 개의 분리된 차량으로 나누어 운반할 수 있는 구조를 갖춰 기존 모델보다 발사 준비 시간이 크게 단축됐다는 점으로 꼽았다.

또, 사거리가 2만km를 넘어 전 세계권으로 확장된 점, 수십 마하 수준의 빠른 속도로 비행해 미사일 방어 체계가 대응할 시간을 줄인 점을 꼽았고 첨단 유도 기능을 탑재해 2만km 거리에서도 중거리 및 단거리 미사일과 유사한 정확도로 표적을 타격할 수 있다고 설명했다.

중국 군사 블로거 마얀은 DF-5C가 "중국의 전쟁 억제력이 신뢰할 만하고, 안정적이며 충분하다 것을 보여준다”며, 이 미사일이 최대 10개의 탄두를 탑재할 수 있어 여러 표적을 동시에 타격할 수 있다고 설명했다.

그는 "이 미사일의 존재는 중국의 핵 억제 전략을 강화해 가혹한 전쟁 상황에서도 효과적인 보복 공격을 보장한다"덧붙였다.

중국 인민해방군은 DF-5C 외에도 JL-1과 JL-3 등 다른 핵탄두 탑재 미사일도 공개했다. 중국 관영 매체들은 이 미사일들이 육해공을 아우르는 중국 핵 3대 전략 무기를 대표한다고 보도했다. 또, J-35 스텔스 전투기와 J-15T 등 항모 탑재 항공기도 전시돼 해군 항공 분야의 발전을 보여줬다.