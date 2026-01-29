펜타시큐리티, PQC·KPQC 하이브리드 암호 전환 체계 구축 완료

사이버보안 전문기업 펜타시큐리티가 자사 암호모듈에 미국 NIST 표준 양자내성암호(PQC) 알고리즘과 한국형 양자내성암호(KPQC) 알고리즘 적용을 모두 완료하고, 양자컴퓨팅 시대 암호 전환을 위한 기술적 대응 체계를 구축했다고 29일 밝혔다.

최근 양자컴퓨팅 기술 발전으로 기존 암호 알고리즘이 무력화될 가능성이 제기되면서, 글로벌 보안 산업은 차세대 암호 기술인 PQC 전환에 본격 대응하고 있다. 국내에서도 KPQC를 중심으로 국가 암호 정책 전환을 준비 중이다.

그러나 금융, 공공, 기업 시스템은 수십 년간 구축된 기존 암호 체계 위에서 운영하고 있어, 단기간 전면 교체는 운영 중단 리스크와 막대한 비용 부담을 수반한다. 이에 업계에서는 기존 암호 체계를 유지하면서 양자내성암호를 병행 적용하는 '단계적 전환'이 현실적 대안으로 주목받고 있다.

펜타시큐리티는 이러한 시장 수요에 대응해 자사 암호모듈에 전자서명 및 키 교환을 위한 글로벌 표준 PQC 알고리즘(Dilithium, Kyber)과 국내 KPQC 알고리즘(SMAUG-T, HAETAE)을 적용 완료했다. 특히 기존 암호 체계와 결합하는 하이브리드 구조로 설계, 시스템 전면 교체 없이 단계적 전환이 가능하게 했다.

하이브리드 암호 구조 핵심은 '전면 교체가 아닌 병행 전환'이다. 기존 암호 체계를 유지하면서 양자내성암호를 함께 사용하는 방식으로, 운영 중인 시스템의 구조나 인터페이스 변경 없이 적용할 수 있다. 향후 국가 암호 정책 및 표준 변화에 맞춰 점진적 확장이 가능한 구조다. 이는 단순히 특정 알고리즘을 추가한 수준이 아니라, 향후 표준화하는 신규 양자내성암호까지 유연하게 수용할 수 있는 기술 플랫폼을 마련했다는 점에서 의미가 있다고 회사는 밝혔다.

정태준 펜타시큐리티 기획실장은 "양자내성암호 전환은 장기적 암호 체계 재편 과정"이라며 "펜타시큐리티는 20년 이상 축적한 암호 기술 역량을 바탕으로 고객의 안정적인 전환을 지원하고, 양자 시대 보안 전환을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.