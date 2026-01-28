SKT A.X K1, AI 성능 평가서 수학·코딩·토큰 효율성 3관왕

SK텔레콤의 초거대 인공지능(AI) 모델 A.X K1이 머신러닝 개발 플랫폼 업체 웨이트앤바이어스(Weights&Biases, 이하 W&B)의 한국 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트' 1차 평가 대상 분석에서 3관왕을 차지했다.

28일 W&B에 따르면 A.X K1은 독자 AI 파운데이션 모델 개발 프로젝트 1차 평가에 참여한 5개 모델 가운데 수학적 추론, 코딩 능력, 토큰 효율성 등 3개 영역에서 1위를 기록했다.

우선 수학적 추론과 코딩 능력 부문에서 각각 0.96점과 0.48점으로 최고 점수를 받았다.

사진=SKT

또한 매개변수 5천190억 개(519B) 규모의 대형 모델임에도 최적화된 추론 설계를 통해 토큰 효율성 부문에서도 1위를 기록했다. 토큰 효율성이 높은 LLM은 같은 정확도를 더 적은 연산과 비용으로 달성하는 모델로, 대규모 상용 서비스에 최적화된 AI다.

한편, 종합 성능 지표는 LG K-엑사원이 1위(0.676), A.X K1이 2위(0.649)를 기록했다.