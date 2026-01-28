슈퍼브에이아이·포스텍 韓 로봇 AI 상용화 '박차'

슈퍼브에이아이가 산업 현장의 문제를 해결하는 '피지컬 인공지능(AI)' 기술을 고도화하기 위해 포항공과대학교(포스텍)와 힘을 모은다. 슈퍼브에이아이의 실전형 데이터 인프라 기술과 포스텍의 로봇 연구 역량을 결합해 차세대 로봇 AI 기술을 상용화하겠다는 목표다.

슈퍼브에이아이는 포스텍 전자전기공학과 로봇학습연구실과 AI·로보틱스 분야 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

로봇이 복잡하고 예측 불가능한 실제 환경에서 정확하게 사물을 인지하고 임무를 수행하려면 고도화된 학습 데이터가 필수적이다.

슈퍼브에이아이는 포스텍 전자전기공학과 로봇학습연구실에 고품질 AI 데이터 구축과 관리, 모델 학습까지 가능한 머신러닝 운영관리(MLOps) 솔루션인 '슈퍼브 플랫폼'을 지원한다.

왼쪽부터 김현수 슈퍼브에이아이 대표와 안혜민 포스텍 전자전기공학과 교수 (사진=슈퍼브에이아이)

슈퍼브에이아이는 이를 발판으로 피지컬 AI 구현을 위한 연구 개발을 본격화한다.

회사는 정부 주도 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'에서 LG AI연구원 컨소시엄에 참여 중이다. 로봇이 배포될 실제 환경을 3차원(3D) 디지털 트윈으로 복원하고, AI 학습용 합성 데이터를 생성하는 핵심 기술을 맡고 있다.

관련기사

또 슈퍼브에이아이는 자체 개발한 피지컬 AI 특화 비전 파운데이션 모델 '제로(ZERO)'를 상용화했다. 제로는 추가 학습 없이도 새로운 환경이나 사물을 즉시 인식할 수 있는 게 특징이다.

김현수 슈퍼브에이아이 대표는 "피지컬 AI의 완성은 혁신적인 연구실 기술이 산업 현장의 복잡하고 방대한 데이터와 결합할 때 이뤄진다"며 "포스텍 연구 역량과 우리 실전 현장 노하우를 더해 물리적 세상의 난제를 해결하는 '국가대표급 AI 기술 표준'을 만들겠다"고 말했다.