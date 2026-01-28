문체부·대한장애인체육회 ‘2025 장애인 생활체육조사’ 발표...생활체육 참여율 34.8%

문화체육관광부는 대한장애인체육회와 함께 전국 등록 장애인 1만 명을 대상으로 실시한 ‘2025년 장애인 생활체육조사’ 결과를 28일 발표했다.

이번 조사는 2024년 9월부터 2025년 8월까지의 생활체육 참여 실태를 파악하기 위해 진행됐으며, 통계청 국가통계 승인을 받은 공식 통계다.

2025년 기준 장애인 생활체육 참여율은 34.8%로, 주 2회 이상(1회 30분 이상) 야외에서 운동을 실천한 비율을 의미한다. 이는 전년 대비 0.4%포인트 감소한 수치다.

조사에 따르면 장애인들이 가장 많이 운동하는 장소는 ‘근처 야외·등산로·공원’(45.4%)으로 나타났고, 이어 체육시설(18.2%), 집안(9.4%) 순이었다. 체육시설을 이용하는 이유로는 ‘거리의 근접성’(38.2%)과 ‘무료 또는 저렴한 이용료’(22.8%)가 가장 많았다. 반대로 체육시설을 이용하지 않는 이유는 ‘혼자 운동이 어려워서’(26.8%)와 ‘거리 문제’(17.1%)가 주된 응답이었다.

또한 생활체육 참여 정도가 높을수록 장애인의 행복감도 높게 나타났다. ‘완전 실행자’의 행복도 지수는 평균 3.39점으로, 참여도가 낮은 집단보다 높게 나타났다.

운동 경험이 있는 응답자 중 34.7%는 운동 시 가장 필요한 사항으로 ‘비용 지원’을 꼽았다. 이어 운동장비(15.5%), 프로그램 확대(15.0%), 장애인 편의시설(12.8%) 등의 순으로 응답이 이어졌다.

문체부는 이번 조사 결과를 바탕으로, 2026년에는 생활체육 접근성을 높이고 비용 부담을 낮추기 위한 다양한 정책을 추진할 계획이다. 특히 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 ‘반다비 체육센터’ 건립 지원금은 개소당 최대 50억원으로 증액되며, ‘장애인 스포츠강좌이용권’은 2만5천900명을 대상으로 월 11만 원씩 지원한다.

아울러 장애유형별 맞춤형 지도자(전국 966명 배치), 고령 친화 종목(파크골프, 쇼다운 등) 확대, 스포츠버스 운영, 지역 기반 스포츠클럽 확대 등도 병행해 생활체육 참여 기반을 강화할 방침이다.