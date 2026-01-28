세라젬, 美 굿디자인 어워드 본상 4관왕

세라젬의 주요 헬스케어 제품 4종이 미국 ‘굿디자인 어워드’에서 본상을 수상하며, 의료기기부터 휴식가전·뷰티 디바이스까지 아우르는 디자인 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

미국 굿디자인 어워드는 1950년 미국 시카고 아테네움(Athenaeum) 박물관이 제정한 세계 최고 권위의 디자인 시상식으로, 혁신성·심미성·기능성·지속가능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

굿디자인 어워드 본상을 수상한 세라젬의 셀트론 순환 체어, 메디스파 프로, 파우제 M8 Fit, 파우제 M10.(사진=세라젬)

이번 굿디자인 어워드에서 세라젬은 ▲파우제 M8 Fit ▲파우제 M10 ▲셀트론 순환 체어 ▲메디스파 프로 총 4개 제품이 본상을 수상했다.

파우제 M8 Fit은 프리미엄 휴식을 제안하는 품위있는 안식처 콘셉트로 제작됐다. 기존 안마의자의 기능 중심 이미지를 넘어 조형미와 공간의 조화를 강조한 디자인을 구현한 제품이다. 곡선미가 강조된 달걀형 실루엣과 맞춤형 색상·소재 설계를 통해 가구와 오브제의 경계를 허물었으며 주거 공간은 물론 상업 공간에도 자연스럽게 어우러지는 점이 특징이다.

프리미엄 안마의자 파우제 M10은 은은한 품격이라는 콘셉트 아래 세라젬의 디자인 철학을 보다 절제된 형태로 담아낸 모델이다. 부드러운 색감과 소재, 직관적인 사용자 환경 설계를 결합해 프리미엄 안마의자의 새로운 방향성을 제시했다는 평가를 받았다.

혈액 순환에 도움을 주는 셀트론 순환 체어는 의료기기의 기능성과 일상 가구의 심미성을 결합한 디자인으로, 세라젬의 디자인 모토인 심플 퍼펙션을 대표적으로 구현한 제품이다. 톤온톤 컬러와 안정감 있는 볼륨감, 직관적인 구조를 적용해 노년층도 쉽게 사용할 수 있도록 설계했으며, 기능 중심 의료기기를 넘어 일상 속 휴식 가구로 확장한 점이 심사위원단의 주목을 받았다.

메디스파 프로는 전문가 수준의 스킨케어를 가정에서도 구현할 수 있도록 설계된 홈 뷰티 디바이스로, 기능성과 함께 인테리어 오브제로서의 완성도를 높인 디자인이 특징이다. 대형 터치스크린과 4개의 수직형 핸드피스, 체계적인 수납 구조를 통해 사용성과 공간 활용도를 동시에 강화했으며, 전문 관리의 일상화라는 홈 뷰티 디바이스의 새로운 기준을 제시했다는 평가다.

세라젬 관계자는 "이번 굿디자인 어워드 수상은 단순한 외형을 넘어, 사용자의 생활 공간과 경험까지 고려한 세라젬의 디자인 철학이 글로벌 시장에서 공감대를 얻은 결과"라며 "앞으로도 기술과 디자인이 조화를 이루는 홈 헬스케어 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.