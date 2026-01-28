뷰티컬리, 헤라·에스트라·케라스타즈 신제품 단독 선출시

리테일 테크 기업 컬리는 뷰티컬리에서 ▲헤라 ▲에스트라 ▲케라스타즈 브랜드의 신제품을 단독 선출시했다고 28일 밝혔다.

뷰티컬리는 최근 '헤라 뉴 UV프로텍터 톤업 50ml' 제품을 선보였다. 해당 제품은 자외선을 차단하면서도 피부 톤을 보정해주는 톤업 선크림이다. 색상은 ▲피치 ▲라벤더 ▲CC 내추럴로, 세 가지 색상 모두 뷰티컬리에서 만나볼 수 있다.

에스트라는 '아토베리어365 클렌징폼 200g'과 '아토베리어365 클렌징밀크 200ml'를 뷰티컬리에서 가장 먼저 선보였다. 아토베리어365 클렌징폼은 아미노산 유래 세정 성분을 담은 약산성 세안제다. 클렌징 밀크는 피부 장벽은 지키면서 메이크업과 선크림까지 지워주는 세정력이 특징이다.

케라스타즈는 방 디발렁 샴푸500ml 본품+리필 세트를 뷰티컬리에서 선출시했다. 방 디발렁 샴푸는 유분을 잡아주고 수분감을 제공해 두피와 모발을 균형 있게 케어 해주는 제품이다.

증정 행사도 마련했다. 헤라 UV 신상품 라인 구매 시 ▲피디알엔 앰플 마스크 세트 ▲UV 프로텍터 톤업 라벤더 15ml ▲핑크 파우치 3종 기프트를 받아볼 수 있다. 또 헤라 행사 상품 10만원 이상 구매 시 에이지 어웨이 5종 키트, 15만원 이상 주문 시 에이지 어웨이 BX크림 25ml를 증정한다.

에스트라 행사 상품을 1개 이상 구매한 고객에게는 아토베리어365클렌징 폼&클렌징 밀크 3ml를 증정한다. 5만원 이상 구매 시에는 아토베리어365클렌징 폼&클렌징 밀크 30ml가 제공된다. 뷰티컬리는 내달 2일까지 ▲헤라 ▲에스트라 ▲케라스타즈 제품 10% 할인 쿠폰도 증정한다. 기획전 상품 1개 이상 주문 시 최대 5만원 할인 적용 가능하다.

컬리 관계자는 "앞으로도 뷰티컬리만의 안목으로 엄선한 신상품 라인업을 강화해 고객들에게 차별화된 뷰티 경험을 선사할 것"이라고 말했다.