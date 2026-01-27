나인테크, 열전소자 냉각기술 상용화 박차

나인테크는 열전소자 기반 국소 냉각 기술 국내외 지식재산권(IP) 확보에 속도를 내며 상용화 준비를 본격화하고 있다고 27일 밝혔다.

나인테크는 AI 데이터센터와 로봇 등 고발열·고집적 환경에서 요구되는 정밀 열관리 수요에 대응하기 위해 스마트 방열 기술을 한층 고도화하고 있다.

나인테크 전경 (사진=나인테크)

회사 측에 따르면 CES 2026 이후 해외 기업들로부터 관련 기술에 대한 관심이 높아지면서 협력 논의도 구체적인 단계로 진척됐다.

현재 글로벌 데이터센터 냉각 및 로봇 열관리 분야 주요 업체들과 기술 요구사항 정리, 적용 조건 검토, 공동 검증 등 실무 협의가 진행 중이다.

나인테크는 이러한 논의를 바탕으로 상용화 로드맵을 단계적으로 구축하고 실제 사업화로 이어질 수 있는 협력 체계를 강화해 나갈 계획이다.

나인테크 관계자는 "이번 IP 확보와 해외 협력 구체화는 글로벌 시장 공략을 본격화하는 전환점"이라며 "고객 요구에 선제적으로 대응해 열관리 솔루션 분야에서 기술 경쟁력과 시장 입지를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.