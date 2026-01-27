"명중률 100%"...中 소총 탑재 드론 주목

중국 연구진이 보병용 표준 소총을 장착해 완벽한 정확도로 발사할 수 있는 특수작전 드론을 공개했다고 과학매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

보도에 따르면 해당 드론은 통제된 실사격 시험에서 지상 10m 상공에서 정지 비행한 상태로 약 100m 떨어진 표적을 조준 공격했다. 드론은 단발로 총 20발을 발사했으며, 모든 탄환이 사람 크기 표적에 명중했다. 표적에는 50cm×50cm 크기의 흉부판이 부착돼 있었다.

중국 연구진이 표준 소총을 장착해 사용할 수 있는 드론을 개발했다. (사진= 챗GPT로 생성해 만든 이미지)

최근 '총기 발사 및 제어 저널(Journal of Gun Launch and Control)'에 게재된 동료 심사 연구에 따르면, 해당 시스템은 비행 중 100% 명중률을 달성했다. 이는 전장 드론의 정밀도와 안정성, 원격 무기 제어 기술이 크게 진전됐음을 보여주는 사례로 평가된다.

표준 소총 장착한 드론, 실사격 시험서 높은 정확도

해당 시스템은 중국 육군 특수작전사관학교와 협력해 ‘우한 가이드 인프라레드(Wuhan Guide Infrared)’가 개발한 실험용 드론이다. 실사격 시험에서 드론은 사람 크기 표적을 향해 20발을 발사했으며, 이 가운데 10발은 중심에서 약 11cm 이내에 집중됐다. 또 50m 거리에서 진행된 시험에서는 20발 중 19발이 명중했다. 빗나간 1발도 시스템 오류가 아니라 탄약 제조 결함 때문인 것으로 알려졌다.

기존 무장 드론들이 맞춤형 무기나 대폭 개조된 총기를 사용하는 경우가 많았던 것과 달리, 이번 시스템은 일반 보병이 사용하는 표준 소총을 그대로 활용했다는 점이 차별점으로 꼽힌다.

인터레스팅엔지니어링은 이번 연구가 소형 공중 플랫폼의 안정화 기술과 표적 설정 알고리즘, 통합 사격 통제 시스템 발전을 보여준다며, 실험 단계에서 실전 투입 가능한 기술로의 전환 가능성을 제시했다고 평가했다. 또한 해당 드론이 기동성과 정밀도를 결합하고 기존 재래식 무기를 활용할 수 있다는 점에서 지상군을 보완하는 신뢰할 만한 전력으로 발전할 수 있다고 전망했다.

사격 통제·장착 구조 개선…명중률도 크게 향상

개발진은 소프트웨어 개선과 견고한 장착 장치를 통해 사격 정확도를 끌어올렸다. 이를 위해 드론의 장착 시스템을 새로 설계해 소총을 광학 센서에 단단히 고정했고, 그 결과 비행 중 조준 카메라와 무기 사이에서 발생할 수 있는 기계적 정렬 오차를 줄였다.

또 목표물까지의 거리와 풍향, 드론의 공중 자세 등 변수를 반영해 사격 각도를 자동 조절하는 첨단 소프트웨어를 개발했다. 이 같은 기술적 개선으로 드론은 공중 정지 상태는 물론 기동 중에도 조준을 유지할 수 있게 됐으며, 공중 보병 지원 플랫폼으로서의 가능성을 높였다는 설명이다.

관련기사

실탄 사격에 앞서 연구팀은 컴퓨터 시뮬레이션으로 제어·조준 알고리즘을 반복적으로 정교화했다. 이를 통해 이상적인 조건에서 이론적 명중률이 40% 수준에서 거의 100%에 근접하도록 크게 향상된 것으로 전해졌다.

다만 현재 플랫폼은 단발 사격만 가능해 지속 사격이나 자동 연사 기능은 지원하지 않는다. 매체는 이러한 제약이 다수 목표물 교전이나 편대 공격이 요구되는 고속 이동•고밀도 전투 환경에서는 운용 효율을 떨어뜨릴 수 있다고 지적했다.