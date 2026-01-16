[영상] "최고 시속 657㎞ 비행"… 3D 프린터로 만든 드론의 ‘미친 속도’

남아프리카공화국의 한 부자가 3D 프린터로 제작한 드론으로 쿼드콥터 드론 부문 세계 최고 속도 기록을 갈아치웠다.

과학매체 뉴아틀라스는 15일(현지시간) 이들이 개발한 드론이 기네스 세계 신기록을 경신했다고 보도했다.

페레그린 V4 드론이 세계에서 가장 빠른 쿼드콥터 드론 기록을 세웠다. (영상=유튜브 Luke Maximo Bell)



신기록의 주인공은 ‘페레그린 V4’로, 최고 속도 시속 657.59㎞를 기록하며 종전 기록을 넘어섰다. 이는 한 달 전 호주 개발자 벤자민 빅스가 세운 시속 626㎞ 기록을 뛰어넘는 수치다. 벤자민 빅스 이전에는 이번 기록을 경신한 루크 벨과 그의 아버지 마이클 벨이 2025년 10월 ‘페레그린 3’ 드론으로 시속 585㎞를 달성한 바 있다.

페레그린 V4는 남아프리카 공화국 케이프타운에 거주하는 항공 영상 제작자 루크 벨이 아버지 마이크의 도움을 받아 제작됐다. 이번 모델은 네 번째 버전으로 첫 번째 버전을 개발한 이후 2년 넘게 개선한 결과다.

페레그린 V4 드론을 제작한 루크 벨 (사진=유튜브 Luke Maximo Bell)

이들은 비행 신뢰성을 높이기 위해 T-모터 3120 브러시리스 모터를 채택했으며, 모터 권선(winding) 사양을 기존 800kV에서 900kV로 끌어올려 회전 속도를 높였다. 또한 짧은 시간 안에 최대 출력을 낼 수 있도록 설계된 리튬 이온 폴리머 배터리도 탑재했다.

사진=유튜브 Luke Maximo Bell

기체 설계에는 3D 모델링 플랫폼 ‘에어쉐이퍼(AirShaper)’를 활용했다. 공기역학적 저항을 줄이기 위해 외관을 최적화하고 매끄러운 동체 형태로 다듬었다. 최고 속도를 높이기 위해 프로펠러 날개의 크기는 6인치로 줄였다.

다만 페레그린 V4는 작은 크기와 빠른 속도 탓에 비행 장면을 촬영하는 데 어려움이 있었던 것으로 전해졌다. 이에 루크 벨은 이전 모델인 페레그린 3에 카메라를 탑재해 페레그린 V4의 비행 모습을 촬영한 뒤 공개했다.

뉴아틀라스는 이 분야의 치열한 속도 경쟁을 고려할 때 페레그린 V4의 기록이 오래 유지되지 않을 가능성도 있다고 전망했다. 다만 기록 경신을 향한 이러한 도전 자체가 흥미로운 볼거리라고 평가했다.