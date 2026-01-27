한국GM 사장 "글로벌 수요 견조…쉐보레·뷰익 국내 생산 지속"

"한국GM에서 생산하는 차량에 대한 글로벌 수요는 매우 강한 상황입니다. 현재 생산되는 차량은 전량 판매가 가능할 정도로 수요가 견조하며, 생산을 지속할 계획입니다."

헥터 비자레알 GM한국사업장(한국GM) 사장은 27일 김포에 위치한 한국타임즈항공에서 열린 'GMC 브랜드 데이'에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

이날 도널드 트럼프 대통령이 대미 수출 관세를 다시 25%로 인상하겠다고 밝혔지만, 한국GM은 견조한 글로벌 수요를 바탕으로 생산을 이어가겠다는 입장이다. 비자레알 사장은 이날 오전 기습적인 관세인상 발표에 대해서는 "세부 내용을 파악 중"이라며 "앞으로도 상황을 계속 모니터링할 계획"이라고 말했다.

헥터 비자레알 한국GM 사장과 GMC 허머 EV

한국GM은 지난해 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 등 주력 차종을 수출하면서 연간 46만2천310대를 판매했다. 이 중 수출이 44만7천216대로 전체의 96.7%를 차지하며, 사실상 수출 중심 생산기지 역할이 지속되고 있다.

헥터 비자레알 사장은 "한국 시장은 단기적인 판매 시장이 아니라 중장기적으로 함께 성장해 나갈 전략 시장으로 보고 있다"며 "쉐보레, 캐딜락, GMC, 향후 뷰익까지 포함한 멀티 브랜드 포트폴리오를 통해 다양한 한국 고객의 니즈를 충족시킬 계획"이라고 설명했다.

이날 한국GM은 지난 2023년 국내 출시한 시에라 드날리에 이어 GMC 신차 3종을 선보였다. 미국 주력 전략 모델인 대형 프리미엄 스포츠유틸리티차(SUV) 아카디아와 중형 픽업 캐니언을 우선 출시하고 상반기 중 대형 전기 SUV 허머 EV를 선보이겠다는 계획이다.

아카디아와 캐니언은 GMC 최상위 트림인 드날리 단일로 판매한다. 가격은 각각 8천990만원·7천685만원이다. 이는 미국 판매가보다 약 1천만원 저렴한 수준으로, 동급 트림 기준 아카디아의 미국 판매가는 6만7천달러(약 9천703만원) 수준이다.

윤명옥 한국GM 최고마케팅책임자(CMO) 겸 커뮤니케이션 총괄(전무)은 "가격 고민을 굉장히 많이 했다. 북미에서 판매 중인 아카디아 드날리 얼티밋 가격이 약 6만7천 달러 수준인데, 단순 환율만 적용해도 9천만원 후반에서 1억원 가까이 나온다"며 "최대한 경쟁력 있는 가격을 갖추려고 노력했다"고 설명했다.

구스타보 콜로시 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 최상위 트림을 도입한 이유에 대해서 "한국 소비자들은 자동차 산업에 대해 매우 잘 알고 있고, 성능뿐만 아니라 럭셔리와 편안함도 포기하지 않기를 원한다"며 "드날리 트림이 한국 소비자에게 가장 적합하다고 판단했다"고 말했다.

GMC 브랜드 데이 질의응답

한국GM은 GMC 라인업 강화와 함께 프리미엄 브랜드 뷰익도 올해 신규 도입한다. GM이 한국 시장에 뷰익을 출시하는 것은 북미, 중국 시장 외 처음이다. 비자레알 사장은 "현재 쉐보레, 캐딜락, GMC 브랜드를 운영하고 있고 향후 뷰익도 추가될 예정"이라며 "다양한 한국 고객의 니즈를 충족시키는 것이 목표"라고 했다.

다만 한국GM은 지난해 11월 수익성 제고와 사업 재편을 위해 전국 9개 직영 정비소를 폐쇄하겠다고 밝혔다. 이달부터 정비 접수를 중단하고, 2월 중순부터는 운영을 완전히 종료한다. 이후에는 전국 380여개 협력 서비스센터 중심 체제로 전환한다.

구스타보 콜로시 부사장은 "전체 서비스의 90% 이상은 이미 GM 인증 서비스센터에서 이뤄지고 있다"며 "직영 서비스센터 철수로 인해 서비스에 영향을 줄 것으로 보지 않고 있다"고 강조했다.

GMC는 전국에 구축된 캐딜락 네트워크를 활용한다. 전시장 내에서는 캐딜락과 GMC의 브랜드 성격에 맞게 공간과 전시 콘셉트를 구분했다.

윤명옥 전무는 "네트워크, 서비스, 가격 측면에서 준비를 마쳤으며, 최대한 많은 고객에게 프리미엄 SUV와 픽업 브랜드 GMC를 제공하고자 한다"며 "GMC 차량 도입은 수년 전부터 장기적인 관점에서 기획된 프로젝트"라고 밝혔다.