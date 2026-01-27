GMC, 허머 EV·아카디아·캐니언 국내 출시…브랜드 데이 개최

제너럴모터스(GM) 프리미엄 스포츠유틸리티차(SUV)·픽업 브랜드 GMC가 허머 EV·아카디아·캐니언 국내 출시를 공식화했다.

헥터 비자레알 한국GM 사장은 27일 김포에 위치한 한국타임즈항공에서 'GMC 브랜드 데이'를 열고 "이번 브랜드 데이는 GMC가 한국 시장에서 프로페셔널 그레이드 브랜드로서 새로운 장을 여는 출발점"이라고 밝혔다.

비자레알 사장은 "한국 시장은 고객의 눈높이가 매우 높고, 프리미엄과 럭셔리에 대한 기대 수준이 높은 동시에 제품 가치를 매우 냉정하게 평가하는 시장"이라며 "바로 그래서 한국은 GM에게 전략적으로 매우 중요한 시장"이라고 말했다.

GMC는 1902년 출범 이후 120년이 넘는 시간 동안 강인한 성능과 실사용 환경에서 검증된 기술력을 바탕으로 글로벌 SUV·픽업 시장에서 신뢰받는 브랜드로 성장해 왔다.

GMC의 브랜드 지향점은 프로페셔널 그레이드이다. 프로페셔널 그레이드는 단순한 기술의 나열이나 과시가 아닌, 사소한 디테일까지 놓치지 않는 섬세함과 완성도에서 출발하는 가치로 정의된다.

이날 브랜드 데이에서 공개된 GMC 차량은 모두 허머 EV를 제외하면 드날리 서브 브랜드로 출시된다. GMC 프리미엄 서브 브랜드 드날리는 상위 트림이다.

비자레알 사장은 "드날리는 단순한 트림이 아니라, 쉽게 도달할 수 없는 정점을 의미하는 이름이자 GMC가 정의하는 프리미엄의 기준"이라며 "프리미엄은 사양이나 가격이 아니라, 준비된 완성도, 검증된 성능, 그리고 자신감 있는 기준에서 비롯된다"고 설명했다.

허머 EV는 전기 SUV로 GM 첨단 전기차 플랫폼을 기반으로 했다. 4륜 조향 기반 크랩워크 기능을 통해 차량을 대각선으로 이동시켜 뛰어난 기동성과 차별화된 주행 경험을 제공한다. 허머 EV는 상반기 중 한국 시장에 정식 출시될 예정이다.

대형 SUV 아카디아 드날리 얼티밋은 최고출력 332.5마력(ps), 최대토크 45.1kg·m의 성능을 발휘하는 2.5리터 가솔린 터보 엔진과 8단 자동변속기를 탑재했다. 특히 국내 GM 차량 최초로 티맵 오토를 기본 제공한다. 한국GM은 약 40억원을 투자해 티맵을 도입했다. 가격은 8천990만원이다.

중형 프리미엄 픽업 캐니언 드날리는 2인치 팩토리 리프트 서스펜션과 울트라 와이드 트랙을 적용했다. 실버라도에서 검증된 2.7리터 가솔린 터보 엔진(최고출력 314마력, 최대토크 54kg·m)을 탑재해 최대 3천493kg의 견인 능력을 확보했다. 가격은 7천685만원이다.

윤명옥 한국GM 최고마케팅책임자(CMO) 겸 커뮤니케이션 총괄(전무)은 "GMC의 프로페셔널 그레이드는 강인한 성능을 단지 강하게만 구현하는 것이 아니라 정교하게 다듬어 일관되고 신뢰할 수 있는 경험으로 완성하는 것이 핵심"이라며 "GMC가 역량과 정교함이 공존하는 프리미엄 브랜드라는 것을 한국 고객에게 명확히 전달해 나갈 것"이라고 강조했다.