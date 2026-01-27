다쏘시스템, 3DX로 오토닉스 R&D 환경 개선

다쏘시스템이 국내 자동화 기업 연구개발(R&D) 체계를 디지털화해 업무 지원에 나섰다.

다쏘시스템은 오토닉스 제품 수명주기 관리(PLM) 시스템을 고도화하고 최신 표준 체계 기반 R&D 통합 정보시스템을 구축한다고 27일 밝혔다. 기존 시스템 업그레이드와 통합 관리를 지원해 R&D 효율성을 높일 방침이다.

두 기업은 이번 프로젝트를 통해 R&D 데이터 정합성을 확보하고 협업 효율을 강화한다. 일원화된 정보 체계로 제품 개발 전 과정에서 발생하는 오류를 줄이고 의사결정 속도를 높이기 위한 전략이다.

다쏘시스템은 '3D익스피리언스(3DX)' 플랫폼으로 오토닉스 부품 정보 관리(BOM) 체계를 고도화하고 3D 기반 전사 업무 환경을 조성한다.

오토닉스는 1977년 설립된 산업 자동화 기업이다. 센서와 컨트롤러, 스카다(SCADA) 등 스마트 팩토리 구축을 위한 종합 솔루션을 제공하고 있다. 현재 100개 넘는 글로벌 네트워크 거점을 두고 시장을 확대하고 있다.

박용진 오토닉스 대표는 "단일 통합플랫폼은 시스템 기반 연구 개발 지원과 업무 체계 혁신을 이룰 것"이라며 "제품 개발 프로세스를 최적화할 것"이라고 말했다.

정운성 다쏘시스템코리아 대표이사는 "3DX는 PLM 고도화를 더욱 수월하게 진행할 수 있을 것"이라며 "업무 체계 혁신을 이뤄 전사적인 디지털 트랜스포메이션을 지원한다"고 밝혔다.