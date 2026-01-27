소니코리아, 3월까지 미러리스 7종 정품등록 행사 진행

대상 제품 구매 후 정품등록시 배터리·슈팅그립·스트랩 중 하나 증정

홈&모바일입력 :2026/01/27 11:15

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

소니코리아가 오는 3월 12일(목)까지 풀프레임 미러리스 카메라 정품등록 프로모션을 진행한다.

대상 제품은 알파1 Ⅱ, 알파9 Ⅲ, 알파7R Ⅴ, 알파7CR, 알파7C Ⅱ, 알파7 Ⅳ 등 풀프레임 미러리스 카메라 6종, 브이로그 특화 풀프레임 미러리스 카메라인 ZV-E1 등 총 7종이다.

소니코리아가 3월 12일까지 미러리스 카메라 7종 대상 정품등록 행사를 진행한다. (사진=소니코리아)

3월 12일까지 제품 구매 후 3월 19일까지 소니코리아 고객지원 사이트에서 정품 등록과 사은품 신청을 마치면 참가할 수 있다.

관련기사

무선 슈팅 그립 'GP-VPT3', 피지테크 카메라 스트랩 프로, 고용량 배터리 'NP-FZ100' 중 원하는 제품을 선택 가능하며 신청 후 4주 이내 순차 발송된다.

행사 상세 내용과 제품 제원 등 상세 내용은 소니코리아 알파 홈페이지와 소니스토어 온라인에서 확인할 수 있다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
소니코리아 알파 풀프레임 미러리스 카메라

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

트럼프 한마디에 車업계 '초비상'...연간 영업익 4조원 증발 위기

'큰손' 애플도 백기...삼성·SK, 아이폰용 LPDDR 가격 인상

타는 목마름으로 우주와 생명, 한살림을 노래하다

[컨콜종합] 현신균號 LG CNS, AI·클라우드 성장 가속…차세대 동력은 '글로벌 AX'

ZDNet Power Center