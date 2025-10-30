소니코리아, 11월 6일 100mm 단초점 G마스터 렌즈 출시

1.4배율 확대로 작은 피사체 근접촬영 가능... 199만 9천원

홈&모바일입력 :2025/10/30 09:37

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

소니코리아가 오는 11월 6일 100mm 단초점 매크로 렌즈 'FE 100mm F2.8 매크로 GM OSS'(SEL100M28GM)를 국내 출시한다.

이 렌즈는 E마운트 탑재 소니 풀프레임 미러리스 카메라용으로 설계됐다. 초비구면(XA) 렌즈 2매, 초저왜곡(ED) 렌즈 2매를 탑재해 이미지 중심부터 가장자리까지 선명도를 높이고 색수차를 줄였다.

FE 100mm F2.8 매크로 GM OSS(SEL100M28GM) 렌즈. (사진=소니코리아)

1.4배율 확대 촬영시 초점거리는 140mm로 확대되며 멀리 떨어진 꽃이나 곤충 등 작은 피사체의 디테일을 포착할 수 있다. 별도 판매 텔레컨버터 장착시 초점거리는 2.8배(280mm)로 늘어난다.

접사 촬영시 자동 초점과 수동 초점을 자유롭게 오가는 '풀타임 DMF 스위치'를 내장했고 슬라이딩 포커스 링을 돌려 수동 초점 모드를 활성화할 수 있다.

관련기사

11매 원형 조리개로 원형 배경흐림 효과를 구현했고 리니어모터 4개로 기존 매크로 렌즈 대비 AF 성능을 최대 1.9배 향상했다.

정가는 199만 9천원이며 11월 6일 국내 정식 출시된다. 30일 10시 30분부터 소니스토어 온라인과 소니스토어 모바일앱에서 예약판매를 실시한다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
소니코리아 풀프레임 미러리스 카메라 G마스터 렌즈

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

호실적 거둔 삼성전자, 내년 전망도 '맑음'…"HBM4·2나노 적극 대응"

한미 관세협상 타결에 '마스가' 탄력받나…"韓기업 수주 가능성↑"

'슈퍼맨' 감독 제임스 건 "자기 검열은 창의력의 적…쓰레기 만들어도 상관없어"

SK그룹 사장단 인사…이형희 수펙스 사장 부회장 승진

ZDNet Power Center