와이즈에이아이, 광주시청 AI 민원 대응 시스템 구축

AI 커뮤니케이션 플랫폼 기업 와이즈에이아이(대표 송형석)가 광주시청과 함께 24시간 민원 응대가 가능한 AI 콜봇·챗봇 및 감사 위배 사전 점검 서비스를 구축했다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 '2025년 경기도 AI 챌린지 프로그램' 일환으로 추진됐다. 와이즈에이아이의 공공시장 첫 진출 사례로 광주시청의 민원 응대 체계와 내부 행정 감사 대응 업무에 AI를 적용할 수 있게 서비스를 구축했다.

개발된 AI 민원 대응 시스템의 핵심은 ▲24시간 AI 상담원을 통한 시민 민원 응대 ▲업무시간 외 당직 민원 자동 접수 및 처리 지원 ▲공무원을 위한 생성형 AI 기반 '감사 위배 사전 점검 서비스'다. 이를 통해 광주시민은 시간과 장소에 관계없이 민원을 접수하고 안내를 받을 수 있게 됐다. AI 상담원은 야간·휴일 당직 시간대에 전화로 접수되는 불법주정차, 생활 불편, 안전 관련 민원을 자동으로 응대하고, 필요한 경우 담당 부서에 즉시 전달함으로써 당직 민원 대응 부담을 크게 줄였다.

광주시 공무원은 예산 집행이나 계약 처리 등 업무를 수행하기 전, 해당 업무 방식이 감사에서 지적받을 가능성이 있는지도 AI로 미리 점검할 수 있다. 감사 점검 서비스는 관련 법령·지침 검색, 유사 감사 지적 사례 추천, 근거 문서 요약을 제공하며, 기존 사안당 평균 4시간이 소요되던 감사 자료 검색 시간을 대폭 단축할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 시범사업을 통해 광주시청은 민원 응대의 신속성과 정확성을 높이는 동시에, 반복적인 단순 업무를 AI로 자동화해 행정 효율성을 개선하는 효과를 거뒀다. 민원 유형별 자동 응답률 90% 이상, AI 질의-응답 정확도 85% 이상, 평균 응답시간 3초 이내를 기록했으며, 시민 만족도 조사에서 4.3점(5점 만점)을 달성해 공공 행정에 적용 가능한 AI 모델로서 실효성을 입증했다.

아울러 한국인공지능검증원(KAIC)으로부터 AI 모델 시험 인증을 획득해 서비스의 정확성과 신뢰성도 공식 검증받았다. 이번 인증은 와이즈에이아이가 의료 분야를 넘어 공공 행정 분야에서도 AI 기술력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

와이즈에이아이는 이번 광주시청 사례를 기반으로 단계적 공공사업 확산 전략을 본격 추진한다. 광주시 구축 모델을 표준 아키텍처로 정립해 전국 지자체의 민원 시스템과 연계 가능한 AI 민원 대응 모델로 확장할 계획이다. 향후에는 지자체별 행정 환경에 최적화된 AI 모델을 적용해 공공 행정 전반의 디지털 전환을 지원한다는 전략이다.

송형석 와이즈에이아이 대표는 "이번 광주시청 시범사업은 AI가 단순 안내를 넘어 실제 행정 업무를 보조하고 공무원의 판단을 지원할 수 있다는 점에서 의의가 높다. 공무원이 단순 반복 업무 대신 시민을 위한 정책 수립에 집중할 수 있도록 돕는 것이 이번 사업의 핵심 목표였다"고 말했다. 이어 "공공시장 첫 진출 성과를 발판으로 광주시청 모델을 전국 지자체가 활용할 수 있도록 발전시켜 AI 기반 행정 혁신을 확산해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

와이즈에이아이는 2020년 설립된 AI 기반 의료 커뮤니케이션 플랫폼 전문기업으로, 병원 수익 자동화라는 획기적 비즈니스 모델을 구현하고 있다. 치과 전용 '덴트온', 진료과별 특화 플랫폼 '에이유', AI 고객센터 'SSAM' 등 3대 주력 제품을 통해 전국 400개 이상 병·의원에 AI 솔루션을 제공하며, 주요 도입 병원 평균 매출 34.5% 증가, 콜 응답률 27% 개선, 운영비 15% 절감 등의 성과를 입증했다. 2021년부터 2024년까지 연평균매출성장률(CAGR) 138%의 성장세를 지속하고 있으며, 특허 28건 등록, 8건 출원, 상표 등록 7건의 탄탄한 지적재산권을 보유하고 있으며, 미국·일본·영국 등 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있다.