2026 상반기 신입·인턴 채용 정보...사조대림·티머니 등

진학사 캐치는 2026년 주요 기업들의 신입·인턴·교육생 채용이 본격적으로 시작됐다고 27일 밝혔다. 현재 모집을 진행 중인 기업은 사조대림, 티머니, 이펙스, 한화손해보험, 팀스파르타, 펄어비스 등이다.

사조대림은 2월 2일까지 ‘2026년 상반기 신입/경력 채용’을 진행한다. 모집 부문은 경영관리팀, 구매팀, 해외영업팀, 영업본부, 식품종합연구소, 마케팅팀 등이다. 공통 지원 자격은 해외여행에 결격사유가 없는 자, 남성의 경우 병역필 또는 면제자로 직무별 자세한 내용은 공고를 참고해야 한다. 채용 절차는 ▲서류전형 ▲인적성검사 ▲실무진면접 ▲임원면접 순으로, 채용 형태에 따라 일부 전형이 생략될 수 있다.

티머니는  2월 4일까지 ‘2026년 신입사원 채용’에 돌입한다. 채용 부서는 카드사업팀, IT보안/기획팀, 태그리스 솔루션팀, 정산운영팀이며, 각 부서별 한 자릿수 규모로 채용한다. 공통 자격 요건은 학사 학위 이상 보유자 또는 2026년 졸업 예정자, 학점 3.0점 이상, 일정 수준 이상의 어학성적 보유자 등으로 자세한 내용은 공고에서 확인할 수 있다. 채용 절차는 ▲서류접수 ▲인적성검사 및 면접전형 ▲신체검진 및 최종합격 순이다.

이펙스는 2월 13일까지 ‘2026 신입 공개채용’을 진행한다. 채용 형태는 정규직으로 공통 직무로 채용한 뒤 적성에 맞는 직무에 배정될 예정이다. 공통 지원 자격은 4년제 대학 이상 졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자 등이며, 가구 및 인테리어 사업에 관심과 열정을 가진 지원자는 우대한다. 채용 절차는 ▲서류심사 ▲인적성검사 ▲1차면접 ▲2차면접 ▲건강검진 ▲최종입사 순이다.

한화손해보험은 2월 6일까지 ‘2026년 한화손해보험 동계 취업캠프’ 참가자를 모집한다. 이번 캠프는 펨테크, 사이버보험 직무 희망자를 대상으로 하며, 2026년 한화손해보험 공채 지원 가능자는 누구나 신청할 수 있다. 캠프는 2월 23일부터 26일까지 총 4일간 진행되며, 직무 소개를 비롯해 자기소개서 첨삭, 모의면접, 이미지 컨설팅 등 취업 준비 과정 전반을 지원한다. 과정 우수자에게는 공채 지원 시 서류전형 및 1차 면접 면제 혜택이 제공된다.

팀스파르타는 2월 9일까지 ‘탈락자 구(조)함’ 프로그램 신청을 진행한다. 직무는 개발, PM, 마케팅, 디자인 중 선택할 수 있으며, 이력서나 포트폴리오 없이 간단한 신청 폼 작성만으로 지원이 완료된다. 합격자는 AI 직무 교육과 실습, 실전 과제를 거쳐 이력서 업데이트 이후 기업과 인턴으로 매칭된다. 절차는 ▲지원서작성 ▲합격자안내 ▲AI직무교육 ▲기업매칭 ▲인턴출근 순이다.

펄어비스는 2월 5일 오후 2시 캐치카페 신촌점에서 ‘2026년 봄 인턴십 채용설명회’를 진행한다. 이번 설명회는 1월 29일 시작되는 인턴십 채용을 앞두고 마련됐으며, 모집 직무는 엔지니어링, 아트, 게임디자인(기획), 서비스디자인(웹기획)이다. 행사는 회사 및 채용전형 소개와 소규모 커리어 상담 순으로 진행될 예정이다. 참여자에게는 서류 가산점 및 기념품 등 혜택이 제공된다.

