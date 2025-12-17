진학사 캐치, 현장 채용 솔루션 ‘테이블 톡’ 출시

진학사 캐치가 복잡한 절차 없이 현장에서 바로 인재를 선발할 수 있는 오프라인 채용 솔루션 ‘테이블 톡’을 출시했다고 17일 밝혔다.

테이블 톡은 기업 인사담당자가 사전 선발된 5~7명의 핵심 인재와 캐치카페에서 직접 만나 직무 상담부터 면접까지 원스톱으로 진행하는 ‘다이렉트 채용’ 프로그램이다. 온라인 공고 중심의 기존 채용 방식에서 벗어나, 현장에서 인재를 만나 채용 여부를 판단할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

테이블 톡의 가장 큰 강점은 허수 지원을 최소화하고 ‘검증된 인재’만 만날 수 있다는 점이다. 온라인 공고에서 발생하는 이른바 ‘묻지마 지원’과 달리, 캐치가 기업 직무에 적합한 인재를 1차로 사전 선별해 초청한다. 기업 담당자는 서류 검토에 소요되는 시간을 줄이고, 준비된 인재와 대면을 통해 현장에서 채용 가능성을 즉시 판단할 수 있다.

캐치 테이블톡

운영 부담도 크게 낮췄다. 별도의 장소 대관, 장비 설치가 필요했던 기존의 오프라인 설명회와 달리, 테이블 톡은 캐치카페의 공간과 인프라를 그대로 활용한다. 또 모집부터 현장 운영까지 전 과정은 캐치 전문 매니저가 모두 전담해 기업에서는 당일 노트북만 지참해 참석하면 채용을 진행할 수 있다.

실제 파일럿 운영 성과도 뚜렷하다. 불특정 다수가 아닌 고관여 인재가 참여한 만큼, 참가자의 약 75%가 현장에서 즉시 입사로 이어졌다. 기업 입장에서는 하루 만에 서류 검토부터 면접 단계까지 압축적으로 진행할 수 있어 채용 리드타임을 크게 단축했다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “테이블 톡은 캐치카페라는 자체 공간 인프라가 있기에 가능한 캐치만의 고효율 채용 모델”이라며 “기업은 복잡한 운영이나 검증 과정 없이, 오직 ‘사람’을 만나 ‘결정’하는 채용의 본질에만 집중할 수 있을 것”이라고 말했다.

캐치카페는 진학사 캐치가 운영하는 무료 취업 카페로, 구직자라면 누구나 무료로 음료와 공간을 이용할 수 있다. 신촌, 안암, 서울대, 혜화 등 총 4곳에 위치해 있으며, 일평균 500여 명의 구직자가 활발히 이용 중이다. 삼성, CJ, 효성 등 주요 기업과 구직자가 직접 만나는 채용설명회도 올 한 해 약 100회 진행됐다.