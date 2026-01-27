코딧, 글로벌 AI 정책·규제 알려주는 에이전트 출시

AI 기반 법·정책·규제 플랫폼 기업 코딧(CODIT, 대표 정지은)은 글로벌 AI 정책 에이전트 ‘챗코딧(Chat CODIT)’ 베타서비스를 출시했다고 22일 밝혔다.

'챗코딧'은 코딧이 보유한 10억 건 이상의 법·정책·규제 데이터를 기반으로, 이용자 질문에 따라 관련 법령과 정책 자료를 종합 분석해 준수 기준과 최근 동향, 향후 변화 가능성 등을 답변하는 대화형 AI 정책 대응 솔루션이다. 개별 자료를 일일이 찾지 않아도 정책의 주요 내용과 시사점을 한 번에 파악할 수 있게 설계됐다.

이용자는 ‘비즈니스 프로필 설정’ 기능을 통해 소속 산업과 사업 특성에 맞는 정책 이슈 중심의 분석 결과를 받아볼 수 있다. 이를 바탕으로 자동 생성되는 ‘맞춤형 체크리스트’를 활용해 체계적인 규제 대응이 가능하다. '챗코딧'은 단순 정보 제공을 넘어, 실무자의 정책 대응 과정을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

또 '챗코딧'은 코딧이 자체 구축한 정책·규제 데이터와 특허 등록된 대규모 언어 모델(LLM) 기술을 결합해 구현됐다. 국내 법령과 정책자료, 국회 회의록 등 정책 결정 과정 전반의 데이터에 더해, 미국 연방정부와 50개 주, 일본의 입법·정책 데이터도 함께 반영해 폭넓은 정책 분석을 제공한다.

코딧은 향후 싱가포르와 대만을 포함한 아시아 주요 국가, 나아가 유럽 지역까지 정책 데이터 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 전 세계 정책·규제 정보를 연결하는 ‘글로벌 정책 허브’로 자리매김해 나간다는 방침이다.

한편, 코딧은 10억 건 이상의 국내외 데이터를 기반으로 AI 법·규제·정책 플랫폼을 운영하는 기업으로, 전세계 기업과 기관에서 정책 환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 글로벌 AI 에이전트를 지속적으로 고도화하고 있다. '챗코딧' 베타서비스는 현재 코딧 공식 홈페이지를 통해 무료로 체험할 수 있다.