논공휴게소 하이패스IC 신설…달성군 고속도로 진입 더 빨라져

달성군 지역 고속도로 접근성 향상…대구광역시 연계 강화·지역 균형발전

디지털경제입력 :2026/01/26 17:24

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국토교통부는 광주-대구 고속도로 논공휴게소에 일방향 하이패스IC를 신설하는 고속도로 연결허가를 승인했다고 26일 밝혔다.

그동안 달성군 논공읍 지역 주민은 고속도로를 이용하려면 인근 고령군에 위치한 동고령IC까지 이동해야 하는 불편이 있었다. 논공휴게소 하이패스IC가 개통되면 달성군 논공읍에서 대구광역시까지 이동 거리를 최대 8.6km 정도 단축할 수 있다.

논공휴게소 하이패스IC 위치도.

논공휴게소 하이패스IC는 달성군 논공읍에 위치한 논공휴게소에 설치돼 일반국도 5호선과 연결된다. 실시설계 1년과 건설공사 2년을 거쳐 2029년 개통될 예정이다.

관련기사

총 사업비 약 127억원이 투입되는 농공 휴게소 하이패스 IC가 설치되면 하루 평균 교통량은 3천95대로 예상된다.

이우제 국토부 도로국장은 “이번 고속도로 연결허가 승인으로 하이패스IC가 개통되면, 달성군 지역 주민 교통편의 개선과 함께 대구광역시와의 연계 강화를 통한 지역 균형발전에도 큰 효과가 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
논공휴게소하이패스IC 논공휴게소 하이패스IC 고속도로 국토교통부 논공읍

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성, 엔비디아향 HBM4 양산검증 목전…1c D램 대량 할당

"20세기 법 이제는 버릴까"...통합미디어법 공론장 다시 열렸다

1년 내내 할인했지만…현금 없는 홈플러스, 왜?

코스닥, 하루 7% 상승 '광풍'…한때 사이드카 발동

ZDNet Power Center