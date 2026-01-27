재난 트라우마 회복도 AI 모델로...ETRI K-플랫폼 개발

한국전자통신연구원(ETRI)은 인공지능(AI)과 ICT 기술을 접목한 재난심리회복지원 플랫폼을 개발했다고 27일 밝혔다.

이 기술 개발에는 ETRI를 중심으로 한국트라우마연구교육원, 트로닉스, 후트론, 다이퀘스트, 광신대학교가 참여했다. 기술 개발 과제는 재난유형별 외상후 스트레스 장애(PTSD) 평가방법 및 심리회복 모델 개발이다.

ETRI 재난심리회복지원서비스 개념도. AI 재난심리회복지원 플랫폼과 플랫폼기반 프로세스, AI기술, 재난심리검사 서비스 기술, 화상상담시스템, 디지털휴먼 연동, 가명처리시스템, 서비스 앱 등으로 구성돼있다.(그림=ETRI)

심리회복 모델은 그동안 손으로 적거나 엑셀 시트에 의존해 온 행정안전부 재난심리회복지원 업무를 전면 디지털화했다.

플랫폼은 ▲활동가 등록 및 활동 이력 체계적 관리 ▲재난 경험자 사례 발굴·등록 ▲생애주기별(청소년·보호자·성인 등) 맞춤형 정밀 심리평가 및 면접지 제공 기능을 갖췄다.

특히 국내 처음 ‘재난 후 성장 척도’와 ‘재난 회복탄력성 척도’를 적용, 재난 이후 심리회복 과정을 보다 정밀하게 평가할 수 있도록 했다. 또한, 디지털 휴먼 기술을 활용해 일상 상태를 주기적으로 점검하는 라이프로깅 기반 평가 기능을 구현했다. 이는 인력 개입 없이 재난 경험자 심리 상태를 지속 모니터링할 수 있다.

이와 함께 전국 심리지원 활동가와 연계되는 전용 원격 상담 시스템을 구축, 시간과 장소 제약 없이 심리 지원이 가능하도록 했다.

연구팀은 지난 3년간 재난을 경험한 한국인 약 2천 명을 대상으로 심층 인터뷰를 시행, 국내 최초 재난 경험자 기반 데이터셋도 구축했다. 그동안 외국어 데이터에 기반한 AI 모델은 한글 표현을 해석하는 한계와 문화적 맥락 반영이 어려웠다.

호남권연구본부 이세형 인공지능융합연구실장은 "지난 2023년 표준 제정을 시작으로 재난심리지원 서비스 시스템 참조 구조 고도화를 추진해 왔다"며 "지난해 최종 개정을 완료했다. 한국정보통신기술협회(TTA) 우수 표준에도 선정됐다"고 말했다.

연구팀은 표준이 복지부 트라우마센터, 교육부 위(Wee)센터 등 부처별로 운영되던 재난심리지원 체계를 재난 컨트롤타워인 행안부 중심으로 데이터를 연계하고 국민에게 일원화된 재난심리지원 서비스를 제공하는 데 기반 역할을 할 것으로 기대했다.

이세형 실장은 "후속 표준 제정 작업도 추진한다"며 "지난해 2월 발생한 대전시 초등학생 피살 사건 당시, 연구진이 개발한 ‘생애주기별 재난심리회복 상담 일지 5종’이 현장에 적용돼, 11일간 유족과 목격자 심리 안정 지원에 활용됐다"고 덧붙였다.

지난 2년간 3차례에 걸쳐 전국 재난심리지원센터 소속 활동가 50여 명을 대상으로 실증한 결과, 평균 80점 이상의 높은 만족도를 기록했다.

관련기사

ETRI는 행정안전부 재난복구국과 협력, 정보화 전략계획(ISP) 사업을 위한 예산 확보에 공동 대응하기로 했다.

연구는 행정안전부 ‘재난피해 복구 역량 강화 기술 개발사업’의 일환으로 수행됐다.