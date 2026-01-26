딜리버드코리아, 해외 진출 솔루션 특허 2건 등록 완료

딜리버드코리아(대표 김종익)는 ‘역직구 지원 플랫폼’ 및 ‘해외 주문·배송 대행’ 관련 기술 특허 2건의 등록을 완료, 국내 기업의 해외 진출 지원을 본격화한다고 26일 밝혔다.

이번에 등록한 ‘역직구 구매대행 서비스 플랫폼 시스템’ 특허는 해외 고객이 국내 온라인 쇼핑몰 상품을 보다 편리하게 구매할 수 있도록 설계된 기술이다. 구매대행 견적 생성과 주문 처리를 자동화하는 내용이다.

또 ‘해외 배송 대행 서비스를 제공하는 연동 방식 및 장치’에 관한 특허도 함께 등록됐다. 해당 특허에는 메타데이터 및 AI 기반 상품 부피·무게 예측 기술과, ‘글로벌 체크아웃’ 기능을 이용해 상품 선택 및 결제 옵션에 따라 상세페이지 및 장바구니에서 결제를 지원하는 해외 주문 및 해외 배송 대행 서비스에 관한 기술이 포함돼 있다.

딜리버드코리아

딜리버드코리아는 이번 특허 취득을 계기로 국내 기업들의 해외 진출 지원에 더욱 박차를 가한다. 해외 시장 진출 시 기업들이 겪는 결제 시스템 구축, 다국어 지원, 물류 네트워크 확보, 관세 및 통관 절차 등 복잡한 문제들을 딜리버드코리아의 올인원 B2B 솔루션으로 해결하겠다는 계획이다.

이를 통해 딜리버드코리아는 단순한 배송 대행을 넘어 '크로스보더 쇼핑 에이전트'로 B2B 기업으로서 역할을 확대한다. 해외 구매자가 원하는 한국 제품을 찾아 구매하고, 최적의 배송 경로를 자동으로 설정하며, 통관 절차까지 일괄 처리하는 통합 서비스를 제공함으로써 해외 진출에 어려움을겪는 중소기업과 스타트업도 손쉽게 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 돕는다.

김종익 딜리버드코리아 대표는 "이번 특허 취득은 국내 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 기술적 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "복잡한 해외 진출 과정을 하나의 플랫폼에서 해결할 수 있는 쉬운 올인원 B2B 솔루션을 통해 더 많은 국내 기업이 해외 시장에서 성공할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.