대한의학회장에 서울대병원 박중신 교수 선출

박중신 대한의학회 제26대 회장

대한의학회 제26대 회장으로 서울대병원 산부인과 박중신 교수가 선출됐다. 임기는 내년 1월부터 2029년 12월까지 3년이다.

박중신 차기 회장은 서울대병원 산부인과에서 고위험 산과 및 여성의학 분야를 중심으로 진료와 연구를 수행해 온 산부인과 전문의다. 임상 경험을 바탕으로 모체·태아 안전을 강화하는 진료 체계를 구축해 왔다.

의학교육과 전공의 수련제도 개선에도 참여해 왔다. 서울대병원 교육연구부장과 산부인과 과장, 의학박물관장을 역임했다. 현재는 진료부원장으로서 병원 진료 전반을 총괄하고 있다.

또 서울의대 산부인과학교실 주임교수와 교무부학장을 역임했다. 대외적으로 대한의학교육학회 회장, 대한산부인과학회 이사장, 대한산부인과 초음파학회 회장, 대한모체태아의학회장, 아시아오세아니아 산부인과학회 부회장, 대한의학회 부회장, 보건복지부 수련환경평가위원회 위원장 등으로 활동했다.

박중신 차기 회장은 “각 전문학회와 기초의학 학회가 축적해 온 학문적 성과를 하나로 모아 대한의학회의 학술적 위상과 공신력을 한 단계 높이겠다”라며 “임상·연구·교육을 아우르는 학술 플랫폼으로서 대한의학회의 역할을 강화하고, 학회 간 소통과 연대를 통해 의학계 전체의 목소리를 균형 있게 담아내겠다”라고 밝혔다.