명품업계, 소비 회복 동력으로 ‘미국 부유층’ 지목

글로벌 명품업계가 올해 소비 회복의 핵심 동력으로 미국의 부유한 소비층을 지목하고 있다. 미국 증시가 강세를 이어가는 가운데 주요 브랜드에 합류한 새로운 인재들이 성장세를 뒷받침할 것이란 기대다.

25일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 올해 명품업계 매출은 한 자릿수 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 글로벌 투자은행 바클레이스와 HSBC는 올해 성장률을 각각 5~6%, 6.5%로 예상했다.

바클레이스의 캐롤 마조 애널리스트는 “강한 미국 증시 흐름이 명품 소비 확대로 이어질 가능성이 크다”며 “명품 소비와 자산 효과 간의 상관관계가 다시 뚜렷해지고 있다”고 말했다.

(사진=클립아트 코리아)

그는 “지난해 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 등으로 불확실성이 커지며 소비와 자산 간 연결고리가 약화됐으나, 최근 들어 그 영향이 점차 사라지고 있다”고 분석했다.

실적에서도 미국 시장의 존재감은 뚜렷하다. 스위스 명품그룹 리치몬트의 지난해 4분기 미주 지역 매출은 환율 효과를 제외한 기준으로 14% 증가한 17억4천만 유로(3조55억원)를 기록했다. 카르티에와 반클리프 아펠 등 주얼리 브랜드에 대한 미국 내 수요가 성장을 이끌었다.

HSBC는 올해 미국 소비자를 대상으로 한 명품 매출 성장률이 8%에 달할 것으로 전망했다. 이는 지난해 2%에서 크게 높아진 수치다.

가격 정책 변화와 디자인 혁신 역시 회복세를 뒷받침할 요인으로 꼽힌다. 팬데믹 이후 급격한 가격 인상을 단행했던 브랜드들은 지난해 들어 가격 인상 속도를 늦췄다. 여기에 디올의 조너선 앤더슨, 샤넬의 마티외 블라지 등 새로운 크리에이티브 디렉터들의 합류가 상품 경쟁력을 강화할 것이라고 FT는 분석했다.

투자자 관점에서는 비용 절감과 사업 구조 재편 효과도 주목된다. LVMH는 최근 중국 내 여행 소매 사업을, 리치몬트는 시계 브랜드 보메 메르시에를 매각했다.

다만 단기적으로는 뚜렷한 반등을 확인하기 어렵다는 전망도 나온다. 지난해 말 미국 대선 이후 나타났던 일시적인 소비 증가와의 비교 부담이 4분기 실적에 반영될 수 있어서다.

시장조사업체 비저블알파에 따르면 LVMH는 4분기 유기적 매출 성장률이 거의 정체 수준에 그칠 것으로 예상된다. 핵심 사업부인 패션·가죽 부문 매출은 3.25% 감소가 전망된다.

관련기사

HSBC는 “올해 명품 산업 성장은 수십 년 만에 처음으로 가격 인상이 아닌 판매량 증가에 의해 주도될 것”이라고 분석했다.

중국 시장 역시 변수로 남아 있다. 중국 명품 시장은 지난 2년간 부진을 겪은 이후 올해 안정세를 보일 것으로 예상되지만, 단기간에 과거 수준으로 회복되기는 어려울 것이란 관측이다.