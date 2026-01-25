이해찬 민주평통 수석부의장 별세...향년 73세

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 별세했다. 향년 73세.

민주평통은 25일 “이 수석부의장이 심근경색 진단을 받았고 스텐트 시술 등 현지 의료진이 최선의 노력을 다했지만, 의식을 회복하지 못하고 현지시간 이날 오후 2시 48분 운명하셨다”고 밝혔다.

이 수석부의장은 지난 22일 베트남 호찌민으로 출장을 떠났다가 23일 심근경색으로 건강 상태가 급격히 악화돼 호찌민 탐안 병원으로 응급 이송됐다.

이송 과정에서 심정지가 발생했으나 병원에서 수술을 받고 호흡이 돌아왔고, 이후 심장 스텐트 시술을 받았지만 의식은 회복되지 않은 상태였다.

사진_뉴스1

현지 의료 여건상 추가 치료가 어렵다고 판단하고 국내 이송을 추진해 왔으나 이송 준비 과정에서 끝내 상태가 호전되지 않으며 사망에 이른 것으로 보인다.

이재명 대통령 정무특별보좌관인 조정식 의원을 비롯해 최민희·김현·김태년 의원 등이 현지에서 이 수석부의장의 상황을 살피며 이송을 지원해 왔다.

더불어민주당은 에어 앰뷸런스 확보 등 긴급 이송 방안을 검토했으나, 베트남 현지 여건상 어려움이 있었던 것으로 전해졌다.

7선 의원 출신인 이 수석부의장은 노무현 정부에서 제36대 국무총리를 지냈으며, 전 교육부 장관, 민주당 대표를 역임했다.