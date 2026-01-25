스타라이크, 신작 모바일 RPG '식스타 게이트:유니버스' 티저 사이트 오픈

종합 서브컬처 콘텐츠기업 스타라이크(대표 채병효)는 자사가 개발 중인 신작 모바일 게임 ‘식스타 게이트: 유니버스(Sixtar Gate: UNIVERSE)’의 공식 티저 사이트 20일오픈, 본격적인 출시 준비에 돌입했다고 밝혔다.

‘식스타 게이트: 유니버스’는 스팀(Steam)과 닌텐도 스위치 등에서 글로벌 흥행을 기록한 리듬 게임 ‘식스타 게이트: 스타트레일’과 ‘식스타 게이트: 스타게이저’의 세계관을 계승하고 확장한 ‘캐릭터 수집형 리듬 RPG’다. 이번 티저 사이트 오픈은 그동안 베일에 싸여있던 게임의 아트워크와 세계관을 유저들에게 처음으로 선보이는 자리라고 회사는 설명했다.

공개된 티저 사이트에는 ‘식스타 게이트’ 시리즈의 마스코트 ‘시이’와 ‘라미’를 비롯해 새로운 주인공 ‘비앙카’, ‘로라’등 작품을 이끌어갈 주역들의 새로운 모습을 확인할 수 있다. 특히, 기존 시리즈 팬들에게 익숙한 화풍을 유지하면서도, RPG 장르에 걸맞은 고품질 CG를 적용, 시각 만족도를 한층 높였다고 회사는 덧붙였다.

회사에 따르면, 가장 눈길을 끄는 것은 사이트 메인에 등장한 “당신은, 당근 케이크를 만들 수 있습니까?”라는 문구다. 이 엉뚱해 보이는 질문과 함께 게임의 스토리 흐름을 엿볼 수 있는 스토리 CG가 공개돼 궁금증을 자아낸다. 방문객들은 공개된 이미지를 통해 식스타 행성계에서 벌어지고 있는 사건과 앞으로 전개될 이야기의 단서를 찾아보며, 우주를 배경으로 펼쳐질 이색적인 모험을 미리 상상해 보는 재미를 느낄 수 있다.

‘식스타 게이트: 유니버스’는 단순한 외전이 아닌, IP의 정수를 담은 플래그십 타이틀로, 유저는 탐사선 ‘아우스플루크’ 함장이 돼 40여 명 이상의 개성 넘치는 캐릭터(아키스트)를 만난다.

이번 티저 사이트에서는 게임 내 주요 세력에 소속된 캐릭터들의 정보를 미리 엿볼 수 있다. ▲락 밴드 ‘그로울링 볼트’의 리더 ‘도리미’ ▲오케스트라 ‘콘 센티멘토’의 리더 ‘레이나’ ▲아이돌 그룹 ‘메리 에브리’의 리더 ’라라’등 등 각기 다른 음악적 색깔을 지닌 캐릭터들의 정보가 공개, 음악과 캐릭터가 어우러질 ‘식스타 게이트’만의 독특한 분위기를 짐작케 한다.

스타라이크는 이번 티저 사이트 오픈을 기점으로 게임 세계관과 특징, 캐릭터 정보를 순차적으로 공개하며 유저들과 소통할 방침이다.

채병효 스타라이크 대표는 “'식스타 게이트: 유니버스'는 음악이 주는 감동과 RPG의 서사를 하나로 묶어낸 작품”이라며 “기존 시리즈를 사랑해주신 ‘함장님’들은 물론, 서브컬처 게임을 즐기는 모든 유저분들에게 ‘식스타’스러운 경험을 선사하기 위해 최선을 다해 개발하고 있다. 티저 사이트를 통해 공개될 다채로운 정보에 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

‘식스타 게이트: 유니버스’는 올 상반기 출시를 목표로 개발 중이며, 다음달 21일, 22일 개최하는 ‘일러스타 페스 10’에 부스로 출전, 처음으로 유저를 만날 예정이다.

한편 스타라이크는 '식스타 게이트' 시리즈 핵심 개발진들이 주축이 돼 2021년 설립된 게임 개발사다. 국내에서 손꼽히는 대형 서브컬처 행사 '일러스타 페스'의 주최사로도 잘 알려져 있다.