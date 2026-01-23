ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사]과학기술정보통신부
인사
입력 :2026/01/23 23:09
박희범 기자
◇국장급 전보
▲ 감사관 마
재욱(
강원지방우정청장, 1월26일자)
박희범 기자
hbpark@zdnet.co.kr
과학기술정보통신부
