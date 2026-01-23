[인사]과학기술정보통신부

인사입력 :2026/01/23 23:09

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 전보

▲ 감사관 마재욱(강원지방우정청장, 1월26일자)

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
과학기술정보통신부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

대기업 이탈 속 국대 AI 패자부활전 개막…"기준 미달 시 선정 무산"

카카오, CA협의체 힘 빼고 실행력 키우는 조직으로 탈바꿈 한다

소주의 이유있는 변신…"이러면 마실까?"

금값 사상 최고치 찍자 금 코인 거래량 13배↑

ZDNet Power Center