[인사] 산업통상부

인사입력 :2026/01/23 18:46

◇과장급 전보 ▲산업에너지협력과장 안진호 ▲제조인공지능전환협력과장 임경섭

인사 산업통상부

