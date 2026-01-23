ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
스테이블코인
배터리
AI의 눈
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2026/01/23 18:46
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇과장급 전보 ▲산업에너지협력과장 안진호 ▲제조인공지능전환협력과장 임경섭
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
산업통상부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
"AI기본법이 기술신뢰 못 키워…오류 통제·책임 소재 분명해야"
소주의 이유있는 변신…"이러면 마실까?"
카카오, CA협의체 힘 빼고 실행력 키우는 조직으로 탈바꿈 한다
금값 사상 최고치 찍자 금 코인 거래량 13배↑
ZDNet Power Center